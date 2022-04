La contratación de seis mil sanitarios enfrenta a PSOE y PP en la Comunidad Valenciana: "Les dan la espalda"

La gestión de la crisis sanitaria tras dos años de pandemia enfrenta de nuevo a PSOE y PP en la Comunidad Valenciana. La oposición afea al presidente de la Generalitat la actitud a las reclamaciones del sector y desde el equipo de Gobierno autonómico su portavoz del área responde con la consolidación de seis mil contratos y los despidos en otras comunidades.

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha abierto este Lunes de Pascua este enfrentamiento. A través de un comunicado que recoge Efe ha criticado la "hipocresía" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y ha afirmado que ha pasado "de los aplausos a dar la espalda al personal sanitario".

El diputado popular ha criticado que el jefe del Consell "haga oídos sordos a las reclamaciones del personal sanitario. "Las protestas se han convertido en una constante. No entendemos cómo Puig no los escucha y atiende sus peticiones. De los aplausos al inicio de la pandemia hemos pasado a falta de personal, sanitarios agotados, acusaciones de robo de mascarillas y una Atención Primaria desbordada", ha lamentado.

"La Comunitat tiene un personal sanitario magnífico en una sanidad que se ha convertido en un infierno por las deficiencias de gestión. Seguimos por debajo de la media nacional en la ratio de médicos por paciente y la Conselleria anuncia como gran hito el contrato de 5.000 profesionales, dejando a más de 1.600 por el camino", ha afirmado.

Las consecuencias

La dureza de las críticas del portavoz de Sanidad se ha dirigido a la Atención Primaria. "Atender a 60 personas en una mañana no es de recibo ni para los profesionales ni para los usuarios" y se ha preguntado "cómo es posible que Puig no lo vea y que la consellera Barceló siga en su puesto. El tripartito se está quedando solo dando la espalda a las reclamaciones y el sentir de la calle".

El razonamiento de José Juan Zaplana le lleva a hacer hincapié en las consecuencias de estas políticas del Consell, que "no es capaz de hacer frente a las necesidades de los profesionales sanitarios. Y lo peor de todo es que esa falta de implicación afecta directamente a los ciudadanos porque cada vez es más complicado tener una atención sanitaria adecuada".

"La calle es un clamor contra la falta de gestión en materia sanitaria y Puig y Barceló no hacen nada. Ningunean a los profesionales. No hay plan, ni proyecto. Engañan constantemente. Muchos anuncios, pero poca gestión y ejecución", ha agregado. Por ello, ha concluido que la sanidad valenciana "está por encima de la ideología. Los valencianos necesitan ser atendidos de manera eficaz y que sus gobernantes se preocupen por dar soluciones y no plantear más conflictos".

Los seis mil contratados

La respuesta de la portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez, se ha basado en las cifras. Y aprovechando la festividad religiosa, ha invitado al Partido Popular a "hacer examen de conciencia y leer más allá de los titulares para así conocer al completo la información antes de instalarse en la crítica sin sentido". De ahí que ha afirmado que "la Conselleria de Sanidad va a contratar a un total de seis mil profesionales, 5.040 en un primera fase este mes de mayo y el resto tras el verano, en septiembre".

El choque entre ambos representantes ha ido más allá de la Comunidad Valenciana, como viene siendo habitual en los últimos meses. Martínez ha recordado que "mientras allá donde gobierna el PP se despide al 65 % de los sanitarios contratados por la Covid-19, en la Comunitat Valenciana se crean nuevas plazas para reforzar nuestra Sanidad".

Eso le ha dado pie para destacar que "el Consell de Ximo Puig está impulsando el mayor incremento de personal que se ha acometido nunca en el sistema valenciano de salud". Una afirmación que ha basado en que "hoy tenemos un 28 % más de trabajadores que en el año 2015, cuando gobernaba el PP". Además, ha subrayado que "el refuerzo se está llevando a cabo también a nivel presupuestario, puesto que se ha multiplicado por seis la inversión en Sanidad respecto a las últimas cuentas del Partido Popular".

Martínez ha insistido en que "tal y como explicó la consellera, la creación de nuevas plazas es una apuesta sin precedentes para la sanidad pública valenciana y sus profesionales". Ahí ha explicado que "en una primera fase se priorizarán las plazas en Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública y Urgencias, para tan solo unos meses después comenzar a ocupar las plazas restantes".

Las comparaciones con el PP no se han limitado a la actualidad. La portavoz ha criticado que "los dirigentes de la bancada popular se empeñen en dar lecciones cuando los causantes de la situación precaria que estamos padeciendo y arrastrando desde hace décadas ha sido provocada por sus nefastos gobiernos en Sanidad". De ahí que su respuesta haya concluido asegurando que "ningún gobierno está tan comprometido con reforzar la Sanidad pública como este".

