El último partido de Aarón: El jugador de Elche que 'regateó' a la muerte choca con la administración

Esta semana, Aarón Soler, su familia y amigos se han manifestado en las puertas del Ayuntamiento de Elche para reclamar a la administración local que asuma la responsabilidad patrimonial de sus secuelas. Se trata del último partido que le queda a este joven, ahora de 25 años, por disputar, a la espera de llevar a la justicia su caso.

Su vida cambió cuando, a los 7 minutos de echar a rodar el balón, este jugador del equipo Lacados Epoxicolor "B" en el partido de fútbol 7 sénior de la IV Liga Local de Elche, "cayó desplomado", recuerda su padre, Octavio Soler. Era 14 de febrero de 2016, corrían las 17:52 horas y hasta las 18:27 la Policía Local no avisó al SAMU, que se personó a las 18:37, se puede leer en diferentes informes.

Inconsciente y sin pulso, gracias a Iván, un jugador que abandonó su partido, que se disputaba al lado, se acercó y le realizó la maniobra RCP -es socorrista titulado- y logró "salvarle la vida" tras los intentos de dos agentes de la Policía Local; "ellos lo habían intentado, pero no sabían hacer la maniobra", explica Octavio, "pero eso es porque nadie les ha enseñado", aclara.

En total, Aarón estuvo unos 45 minutos en parada cardiorrespiratoria sin recibir asistencia. Sus padres han sostenido en todo momento que si hubiera existido un retén sanitario en la Ciudad Deportiva, de propiedad municipal, como aseguran que por ley debería de haber habido, su hijo no arrastraría desde entonces las secuelas que padece.

Discapacidad grave

Con 19 años, Aarón Soler quedó con una discapacidad del 66% debido al daño cerebral que sufrió. En concreto, ha quedado acreditada una anoxia cerebral con una encefalopatía postánxica con secuelas motoras y cognitivas permanentes. ¿Cómo se encuentra ahora? Le preguntamos a su padre.

Aarón ha recibido el apoyo de, entre otros, el por entonces jugador del Atlético de Madrid, el ilicitano Saul Ñíguez.

"Ahora está intentando readaptarse a la vida", responde. "Le ha quedado un daño cerebral severo", explica, "se ha recuperado bastante pero tiene falta de memoria, problemas cognitivos y hay que acompañarle a hacer las gestiones". Una tarea sencilla como es la de coger el autobús solo es posible, por ejemplo, tras "mucho entrenamiento".

¿Qué es lo que pide esta familia? "Reclamamos una indemnización que le pueda pagar las terapias que necesita porque nosotros no vamos a vivir para siempre", asume Octavio tras reconocer que siguen "esperando" un dictamen de la Ley de la Dependencia.

Tres informes desfavorables

Sin embargo, sí que ha habido resoluciones de las diferentes administraciones sobre si el Ayuntamiento y la Fundación del Deporte de Elche, como organizador de la liga local, habrían incumplido la ley al no dotar de un retén en la Ciudad Deportiva. Todas ellas niegan responsabilidad patrimonial de la administración y por lo tanto, la aseguradora del consistorio y de la fundación no se hace cargo.

En concreto, primero se pronunció el responsable técnico del área de Deportes, le siguió un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento y por último, como se puede consultar aquí, ha sido el Consell Juridic Consultiu, una institución de la Generalitat Valenciana.

"El alcalde -Carlos González- ha luchado todo este tiempo para que se indemnice a la familia, pero como tiene que correr a cargo de las aseguradoras, estas se acogen a los informes técnicos para no hacerlo", explica el concejal de Deportes, Vicente Alberola. "Carlos siempre ha estado con Aarón y su familia, pero más no puede hacer", esgrime.

168 personas

La cuestión no queda aquí. El informe técnico municipal estableció que aquel día podría haber en aquel partido un máximo de 168 personas. La ley 14/2010 de actividad recreativa establece que hasta 200 únicamente debe haber un botiquín y no un retén sanitario como asegura la familia.

"La actividad recreativa que se estaba desarrollando no debía disponer de servicio de enfermería ni de ambulancia, ni tampoco en el supuesto de que se le sumara la afluencia de los otros dos campos de futbol 11, de otras ciento sesenta personas", señala el informe del Consell Juridic Consultiu con fecha del 10 de octubre de 2021.

Solo, en caso de superar la cifra de 200, se debe tener un "lugar destinado a primeros auxilios y a otras posibles atenciones sanitarias", se puede leer en el texto legal. Pero, ¿cómo sabe el Ayuntamiento cuántas personas había ese día? Se pregunta Octavio.

Aunque la pregunta principal que se hace es, "¿Por qué ese día no hubo asistencia sanitaria pero seis días antes sí que había?". Se refiere a que entonces "lo quitaron" por "las fuertes desavenencias" que había entre los socios de Gobierno de entonces, "¿y por qué 7 días después de lo que le pasó a Aarón sí que lo pusieron?".

Lo cierto es que, desde entonces, no solo las instalaciones deportivas, también otros puntos de afluencia como centros sociales o mercados, se han llenado de desfibriladores, una medida que Octavio enmarca en la petición que han hecho al Ayuntamiento "para que no ocurra lo mismo que le ha pasado a Octavio".

Alberola explica que ya existe un servicio de ambulancia centralizado en la Ciudad Deportiva, "aunque no estemos obligados a ello". "Ojalá el Ayuntamiento pudiera dar otra respuesta a la que ha dado a esta familia, pero legalmente no es posible", resume el edil de Deportes. "Esto no va a quedar aquí, iremos a la Justicia", concluye Octavio Soler.

