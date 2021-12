La Generalitat Valenciana pide a los sanitarios que no se junten en comidas o cenas por los altos contagios

La escalada de incidencia entre los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana ha encendido todas las alarmas en la Conselleria de Sanidad, desde donde se ha enviado una circular a determinados departamentos de salud (como el del Hospital General de Alicante) donde se pide a los profesionales que no se junten fuera del trabajo en actos sin mascarilla, como comidas o cenas.

En concreto, y según el documento al que ha tenido acceso este diario, la Generalitat recomienda que "fuera de los Centros de Trabajo del Departamento (ámbito particular), no se realicen celebraciones entre el personal sanitario del departamento que conlleven tener contactos estrechos no protegidos (sin mascarilla)", como por "ejemplo comidas, cenas, etc".

Esto implica que dentro de los ámbitos laborales "no estará permitida la realización de celebraciones que conlleven tener contactos estrechos no protegidos (sin mascarilla) con otros profesionales (Ejemplos: comidas, aperitivos, etc.)". "Esto no afecta a otro tipo de celebraciones que se puedan realizar utilizando la mascarilla de manera permanente, tal como está establecido de manera obligatoria para todo el personal sanitario del Departamento".

La Conselleria destaca en su informe que en departamentos como el del Hospital General de Alicante "durante las últimas cinco semanas se ha producido un incremento progresivo en la Incidencia Acumulada de casos de Covid-19, situándose a día de ayer [en referencia al domingo] en 222,23 (clasificado como Riesgo Alto)".

Finalmente, recuerda que "todos los profesionales sanitarios de actuar como Agentes de Salud, promocionando las conductas preventivas más allá del ámbito sanitario, en el hogar y en el ámbito social".

Líder en España

Tal como ha informado El Español, la Comunidad Valenciana ha vuelto a ser líder en España de contagios entre sanitarios en esta sexta ola, después de haber superado a Cataluña. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, del pasado viernes, indican que la región es de nuevo la que más personal sanitario tiene contagiado en la sexta ola de coronavirus.

De hecho, no solo es la autonomía con mayor número de casos positivos en las últimas dos semanas (397), sino que es la que más personal sanitario contagiado con Covid-19 tiene de todo el país desde el inicio de la pandemia, con 15.942 profesionales.

Estas cifras tienen en cuenta tanto al personal de la pública como de la privada. La estadística se nutre de los datos que la Generalitat Valenciana da al Gobierno, mientras que a los sindicatos valencianos el Ejecutivo autonómico solo les remite las cifras de contagios de la pública. De ahí que haya una discrepancia en los datos, a pesar de que durante momentos puntuales en los que los centros sanitarios estaban desbordados, como al principio de la pandemia, se derivaron a la privada pacientes con Covid-19.

Este asunto, de hecho, ha acabado en los tribunales: un juzgado de Alicante ya dio la razón al sindicato médico y condenó a la Administración autonómica por no dar equipos de protección a los galenos durante la primera ola. El fallo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana pero para volver a ser dictado teniendo en cuenta las indemnizaciones por los contagios.

Esta investigación se ha ampliado recientemente a Valencia, donde un juzgado ha admitido a trámite una querella para investigar estos hechos.

