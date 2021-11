Sanidad prorroga hasta abril 5.600 contratos de refuerzo Covid, pero prescindirá de 400 a finales de año

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha confirmado la prórroga hasta abril de los contratos de acúmulos de tareas Covid de Atención Primeria de Salud Pública, así como la casi totalidad de los contratos Covid de Atención Especializada.

Durante la reunión mantenida con representantes sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad, Barceló ha comunicado también la creación de 6.000 nuevas plazas estructurales como refuerzo para el sistema sanitario público valenciano. En total, Sanidad mantiene 5.600 contratos de refuezo Covid, que se incorporaron al sistema "en los peores meses de la pandemia", destaca Sanidad. Es decir, casi el 93% de los contratos de refuerzo vigentes actualmente.

Sin embargo, el sindicato CSIF ha trasladado hoy a la consellera de Sanitat su oposición al anuncio de no renovar a todo el personal de sanidad con contratos de acúmulo de tareas, conocidos como refuerzos covid. La central sindical califica de "recorte" que no renueven a 400 de estos profesionales, y también ha considerado insuficiente el anuncio de crear 6.000 plazas estructurales en lugar de las 11.000 reclamadas.

CSIF advierte

Desde los sindicatos explican que en la actual situación "todos los refuerzos de personal son necesarios". El sindicato ha advertido del peligro de cesar a 400 profesionales de todas las categorías destinados a hospitales, y, sobre todo, dedicados al rastreo en una situación como la actual "en la que los contagios se están disparando y existe una demora asistencial creciente". En otras palabras, Conselleria ha anunciado la renovación de 5.600 contratos de los más de 6.000 que concluyen el 31 de diciembre.



El sindicato ha avisado igualmente de que resulta "insuficiente" la creación de 6.000 plazas estructurales, que son las anunciadas por la Administración. La central sindical señala que la necesidad actual es de 11.000, casi el doble de las que ha comunicado Conselleria.



CSIF, además, destaca que "no ha quedado clara la hoja de ruta". Conselleria ha anunciado la renovación de 5.600 contratos de personal covid por cuatro meses, desde el 1 de enero hasta finales de abril. No obstante, "no ha aclarado cuándo se van a implementar de forma directa las 6.000 plazas estructurales, una cifra, por otra parte, inferior a la que exigen desde el conjunto de gerencias de los departamentos de salud".

La central sindical apunta que esta reunión le ha provocado un "sabor agridulce", ya que Conselleria ha anunciado la renovación de alrededor de 5.600 profesionales, pero cesa a otros 400 que son necesarios. Además, anuncia la creación de 6.000 plazas estructurales para el próximo año, aunque "sin especificar exactamente cuándo". Del mismo modo, esa cifra resulta del todo insuficiente. CSIF ha insistido en "no bajar la guardia" y "hacer un esfuerzo" para dotar a las plantillas de los medios personales necesarios.

