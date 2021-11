¿Pasaporte Covid obligatorio para las vacaciones? Los hoteles de Benidorm están a favor

Los hoteleros de Benidorm, agrupados en la patronal Hosbec, no se opondrían a la imposición de un pasaporte Covid desde la Generalitat Valenciana para que los turistas que lleguen a la ciudad puedan alojarse en sus establecimientos. De hecho, y según explica la secretaria general de la asociación, Nuria Montes, algunos asociados "ya han hecho consultas para implantarlo por su cuenta", algo que ha tenido "una respuesta negativa porque de momento no tiene ningún sostén jurídico".

Precisamente eso es lo que está buscando actualmente el Ejecutivo autonómico, cuyo presidente, Ximo Puig, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana su aval para poder implantar este certificado. Aunque aún no se ha hecho público en qué tipo de establecimientos se exigirá (aunque parece que será principalmente una medida de control en hostelería), los hoteles de Benidorm no ven con malos ojos que el alojamiento turístico sea uno de ellos.

Para Montes, "lo importante ahora es dar una apariencia de seguridad por los cuatro costados", algo a lo que el certificado Covid ayudaría. "Podría argumentarse que no es necesario cuando un 90% de la población española tiene ya la pauta completa (un argumento que utilizó la semana pasada Fernando Simón), pero el turismo vive en gran parte del cliente internacional, y en el resto de Europa el proceso de vacunación no va tan avanzado como en nuestro país", alega.

La secretaria general de Hosbec también recordó que "en otros países europeos las restricciones que se están adoptando con los no vacunados son mucho más duras que en España", por lo que es una medida que no desentonaría en la UE.

Además, considera que "los no vacunados suponen un riesgo para el resto de la población", porque "son los que están poniendo en jaque el sistema sanitario" y "llenando los hospitales". "Por eso nos gusta la filosofía del certificado Covid: porque da garantías a los clientes. Usted quiere viajar o irse de vacaciones, pues tiene que estar vacunado", concluye.

Los apartamentos dudan

Por su parte, el presidente de la patronal de apartamentos de la Comunidad Valenciana (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, manifiesta que existen "muchas dudas" sobre la efectividad de la medida en caso de que se aplique en el alojamiento: "No es nuestra tarea controlar eso. Nos parece bien que se exija en el control de fronteras, por ejemplo, pero una vez en el destino es mucho más difícil implantarlo".

En opinión de Sotillos, "el problema es el turismo internacional, que es del que vive el sector en temporada baja". "Y no tiene ningún sentido que un extranjero pueda entrar tranquilamente por el aeropuerto y alojarse en casa de un amigo, por ejemplo, y sin embargo que nosotros tengamos que hacer de Policías y exigirles el pasaporte Covid", reflexiona.

Aún así el presidente de Aptur quiere dejar claro que el sector "no se opone a su implantación" y que asumirán "lo que considere la Administración, pero entendemos que no es el instrumento más útil para lo que se pretende lograr". "Antes habría que extremar los controles por la calle y obligar a que se cumplan todas las medidas de seguridad, cosa que no tenemos claro que se esté haciendo", apunta.

