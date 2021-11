Sanidad incluye en 2022 inversiones no ejecutadas que datan de 2016, el primer año del 'Botánico'

Poco a poco se van desvelando las cifras reales de la gestión de la consellera socialista Ana Barceló al frente de Sanidad durante las dos últimas legislaturas. La ejecución real de los Presupuestos autonómicos año a año nada tiene que ver con el autobombo de la consellera el pasado martes, cuando aseguró que su departamento crece en 15,8% más respecto a las últimas cuentas prepandemia y un 42,6% más que en el año 2015.

En lo que va de 2021 (11 meses), Sanidad apenas ha ejecutado un 20,4% de las obras en los centros de salud que aparecían en los presupuestos de este año; un 16,5% de las reformas de los centros de salud, un 33,8% de reformas de centros hospitalarios y un 57% de construcción de nuevos hospitales. En total, y contando con los equipamientos, apenas ha llegado a un 39,6% de ejecución de sus inversiones.

En las cuentas para 2022 Sanidad ha vuelto a consignar obras que proceden del año 2016, el primero en el que el Gobierno Botánico (PSPV-Compromís-Podemos) confeccionó unos presupuestos, y que a día de hoy no se han ejecutado. Siete años después. A todo esto se añaden las cuentas que no cuadran en materia de Recursos Humanos.

En estas cuentas, el compromiso de Barceló es aprobar una partida de 435 millones de euros para el capítulo de inversiones reales, una suma que representa un incremento de 233 millones y del 115,31% respecto a 2021. Pero si luego no se ejecutan, aparecerán también en 2023.

Los retrasos

Ese es el caso del C.S.I. Gandía-Roís de Corella o el C.S. Valencia-Malilla, de la provincia de Valencia; y el Consultorio Auxiliar Elda Virgen de la Cabeza, en Alicante. También desde el año 2017, como el C. Aux. Valencia-C/ Chile, C.S. Oliva II-Sant Francesc, de Valencia; el C. Aux. Vilafamés o el C.S. Vinaròs II, de Castellón; o el C.S. Benidorm-Rincón de Loix, C. Aux. Redován (asignado dos años después, tras la DANA, al Plan Vega Renhace), de la provincia de Alicante.



A la lista hay que añadir otros muchos proyectos de construcción de centros de salud de 2019, 2020 y 2021. También reformas en los centros de salud, como el C.S. Valencia-Tres Forques, el C.S. La Vall d'Uixó I (ampliación) o el C. S. Moncofa (ampliación), que datan de 2016. Más los de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 sin hacer.



Y centros hospitalarios como los del nuevo Hospital d'Ontinyent, el de C.E. Campanar + C.S. Campanar II, el Hospital de Campanar-Ernest Lluch y el nuevo edificio hospitalización Hospital Clínico de Valencia. Todos ellos ya aparecían en las cuentas de 2016.

Además de reformas como la ampliación del Hospital Marina Baixa (2016) y multitud de reformas más consignadas en los años siguientes: el General de Alicante, el de Sant Joan, el de Elda, el de Elche, el de Alcoy, el de Orihuela. La lista es interminable.

