Sanidad Alicante lo tiene claro: los test diagnósticos son la clave para diferenciar la gripe del coronavirus

Tos, fiebre, dolor de garganta, congestión y la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato, son algunos de los síntomas más frecuentes ante la gripe o el coronavirus. La similitud de los síntomas en estas dos enfermedades dificulta su diferenciación. Sobre todo ahora, que con la llegada del frío, los catarros son cada vez más frecuentes.

Por suerte, el año pasado la incidencia en los casos de gripe fue mínima. ¿La causa? El uso de la mascarilla, una herramienta de protección que evitó miles de contagios. Pero, como su uso ha dejado de ser obligatorio en muchos espacios abiertos al aire libre, los especialistas lo tienen claro, hay que vacunarse. Además, los test diagnósticos son la única forma de saber con claridad de qué enfermedad se trata.

"Animemos a la población a que nos deje sin dosis", bromea la directora médica de Atención Primaria del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, la doctora Inés Montiel. Esta declaración se ha producido tras la rueda de prensa de este miércoles en el Centro de Salud Lo Morant con motivo del inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en mayores de 70 años.

La Conselleria de Sanitat ha adquirido 1.285.000 dosis en la Comunitat Valenciana, 8.900 más que en la temporada anterior, según un comunicado. Sanidad recuerda que hay vacunas suficientes para todos. Durante la primera jornada se han inoculado un total de 21.375 dosis de la antigripal. Además, la administración recuerda que recibir esta doble inoculación de la SARS CoV-2 y de la gripe, es totalmente seguro.

Doble vacunación: dosis de refuerzo covid y antigripal. EFE Morell

"En otros países y comunidades se ha empezado antes con la doble vacunación, y no ha habido ningún problema. Los servicios de medicina preventiva llevan años vacunándonos de cosas diferentes en el mismo acto, y sabemos que no ocurre nada", tranquiliza Inés Montiel. Una aclaración es que las vacunas se ponen en lugares del cuerpo distintos simplemente para "evitar molestias locales".

En España las personas pueden elegir si durante esta campaña de vacunación se vacunan de la gripe, la dosis de refuerzo del coronavirus, o de las dos a la vez. "Hay veces que se lo quieren pensar y les citamos para una semana después, pero nuestro objetivo es poner las dos vacunas a la población mayor de 70 años", afirma la sanitaria.

¿Se puede diferenciar?

EL ESPAÑOL de Alicante ha preguntado a la directora médica de Atención Primaria si hay alguna forma de diferenciar estas dos enfermedades a través de su sintomatología. Su respuesta ha sido clara: "No". Montiel ha proseguido su explicación añadiendo que "este es el gran reto que se nos presenta". Pero no está todo perdido, la sanitaria recuerda que este año "contamos con algo que no teníamos el año pasado, los test diagnósticos de PCR y los antígenos". Por lo que este asunto, "no nos plantea un problema", concluye.

Para vacunarse, los mayores de 70 años tan sólo tienen que solicitar cita previa en su centro de salud para poder recibir los dos pinchazos. Además, en las dos primeras semanas de la campaña se va a vacunar a mujeres embarazadas, a residentes y trabajadores de centros de mayores o de diversidad funcional y a los profesionales sanitarios.

Posteriormente, se iniciará la vacunación del resto de grupos de riesgo: personas entre 65 y 69 años, personas de 64 años y menos con patología de riesgo y personal de servicios esenciales.

"Volvamos a arrimar el hombro" es el eslogan elegido este año desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para la actual campaña de vacunación frente a la gripe.

