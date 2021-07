Los últimos muertos por Covid en la Comunidad Valenciana no habían querido vacunarse

Las últimas personas fallecidas en la Comunitat Valenciana a causa del coronavirus no estaban vacunadas, porque habían decidido no hacerlo, según ha desvelado este sábado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha hecho un llamamiento a la vacunación, en favor de la salud individual y la colectiva.



Puig ha señalado en la rueda de prensa tras el Seminari d'Estiu del Consell que los próximos dos meses van a ser "el esprint final" para acabar el proceso de vacunación contra la covid que comenzó el pasado 27 de diciembre, desde el que se ha inoculado a más de 3 millones de valencianos, de los que 2'5 tienen ya la pauta completa.



Asimismo, ha explicado que más del 83 % de las personas ingresadas en estos momentos en los hospitales de la Comunitat Valenciana por el coronavirus no están vacunadas o no tienen la pauta completa, por lo que ha insistido en la importancia de que se contribuya al proceso de vacunación.



Puig ha garantizado que el próximo 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, más del 70 % de los valencianos mayores de 12 años tendrá la pauta completa de vacunación contra la covid-19, lo que supondrá "un grado de inmunización extraordinario", que dará "garantías altas" para superar la pandemia.



El 9 d'Octubre la Comunitat Valenciana "estará en muchas mejores condiciones de afrontar el futuro", ha asegurado el president, quien ha apelado a que, hasta que se llegue a ese momento, se mantenga "la máxima prudencia".

Los que no se vacunan

A las personas que deciden no vacunarse, Puig les ha transmitido, "desde el respeto a la libertad individual", que la vacunación es "el activo más importante" para superar la pandemia, desde una perspectiva de la salud de cada persona y también de la salud colectiva.



Puig ha señalado que esta quinta ola está afectando sobre todo a las personas no vacunadas, que son en estos momentos las más vulnerables, y ha reivindicado que "la inmensa mayoría" de los valencianos son conscientes de que "la vacunación es la solución".



Ha animado a quienes no han podido vacunarse cuando correspondía su franja de edad a que participen en la "operación de repesca" que se ha establecido, y ha recordado que en agosto los estudiantes de Secundaria se incorporarán al proceso de vacunación.



El president ha agradecido el "infinito esfuerzo" que los profesionales sanitarios han hecho, así como el sacrificio que han hecho todos los valencianos, sin los cuales la situación actual sería "mucho mucho peor", y ha considerado que "solo la máxima prudencia" permitirá continuar "por el itinerario correcto".



Además, ha defendido que durante casi cuatro meses la Comunitat ha sido "el territorio más seguro de Europa", y ha asegurado que la agenda central del Consell para los próximos meses es la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional, lo cual pasa por mantener la prevención y por la vacunación.



Puig ha augurado que los próximos meses serán "decisivos" para la recuperación económica, y ha defendido que la Comunitat cuenta con "palancas para ser una región líder" en políticas sociales, en solidaridad, en innovación y en desarrollo económico, para lo que se cuenta además con los fondos europeos.



Ha afirmado que se va a dar "la máxima agilidad" a la aplicación de esos fondos, impulsando la transición energética y reforzando el escudo del Estado del bienestar, con la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales, "todo con el objetivo de que nadie se quede atrás".



Puig ha aludido también a la Conferencia de Presidentes autonómicos de la próxima semana, que se centrará en los fondos europeos, y ha destacado que la Comunitat Valenciana "quiere participar en todos los debates y tiene mucho que decir", porque ha demostrado su capacidad de adaptarse a la pandemia "con eficacia y resultados".

