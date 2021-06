Sin incidencias El fin de la mascarilla obligatoria tras 469 días no genera incidencias en la Comunidad Valenciana

Los españoles se han levantado este sábado sin la obligación de usar la mascarilla en espacios abiertos, una esperada medida de alivio de las restricciones por el coronavirus que, al menos en las primeras horas, no ha ido acompañada de incidentes destacables.



Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña no han registrado sucesos relacionados con la retirada de las mascarillas que, no obstante, deberán tenerse a mano por si es necesaria su utilización, según la norma aprobada esta semana.



Tras un año de obligación de su uso para prevenir contagios por covid-19, algunos españoles han optado por quitársela desde esta misma medianoche, y a las 00:01 horas ya se estaban deshaciendo de sus mascarillas sin pensárselo dos veces, pero otros han optado por seguir llevándola.

Varias personas sin mascarilla por el centro de Valencia este sábado, primer día sin obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre, EFE/Ana Escobar

¿Cuándo?

Y tampoco en Barcelona ha habido incidencias por la retirada de esta medida, que sigue siendo obligatorio en exteriores cuando haya aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.



También sigue siendo obligatorio su uso en los medios de transporte público, incluido en andenes y estaciones de viajeros y teleféricos, al igual que en los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.



En los eventos multitudinarios al aire libre la mascarilla será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas.

¿Y en piscinas?

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana ha emitido una circular dirigida a los ayuntamientos de la región en la que se les informa de la normativa a aplicar tanto en las piscinas de titularidad pública de uso colectivo como en los parques acuáticos, donde este verano no será obligatorio el uso de la mascarilla salvo en los accesos y vestuarios.



Este tipo de instalaciones están sujetas a las restricciones que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública establece para todo el sector de los establecimientos abiertos a la pública concurrencia, debido a la pandemia por covid, informa la Generalitat



Estas restricciones pueden variar a lo largo del verano en función de la sucesiva publicación de las resoluciones sanitarias que se deriven de la evolución de la emergencia sanitaria.



La circular especifica que los usuarios y usuarias de estos recintos podrán evitar el uso de la mascarilla durante el baño en piscinas de uso colectivo, exteriores o cubierta y en los periodos de descanso después del baño o en la práctica de deporte.



En el caso de las piscinas no cubiertas, se entiende por descanso aquel en que la persona permanezca en un punto determinado respetando la distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes, y sin que la agrupación de las mismas no exceda de 10. En el supuesto de piscinas cubiertas se entiende por periodo de descanso el estrictamente necesario entre intervalos de actividad, añaden las mismas fuentes.



Los requisitos necesarios establecidos por la circular insisten en el cumplimiento de un aforo máximo en estos establecimientos del 75 % sobre el previsto oficialmente en la licencia de apertura, así como de un 50 % de su capacidad en vestuarios y duchas; y de la obligación de establecer turnos de baño y de realizar desinfección entre ellos, así como realizar venta electrónica y especificar en la entrada el turno y hora correspondiente.



En esta circular se amplían las tareas del socorrista, quien al margen de su cometido habitual de atención y control de los bañistas, deberá estar pendiente, sobre todo, en instalaciones pequeñas del cumplimiento de las condiciones de higiene por los usuarios.

En instalaciones grandes, se contará con personas de apoyo para hacer cumplir estas exigencias. En cuanto a los establecimientos de restauración, ya sean bares o cafeterías anexas a estas instalaciones, se deben respetar las normas que, en cada momento, estén vigentes y se apliquen para los locales de hostelería motivados para evitar la propagación de la covid. Es el caso de la debida separación de mesas y sillas, distancia interpersonal o evitar aglomeración de personas en la barra.

Ximo Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la mascarilla ante el fin de su obligatoriedad en espacios exteriores y recomienda llevarla "puesta o en el bolsillo".



Ximo Puig se ha dirigido este sábado a los valencianos a través de un vídeo con motivo del inicio de esta nueva etapa en la que no es obligatorio el uso de las mascarillas al aire libre.

Poder llevar-nos la mascareta a l'aire lliure simbolitza una xicoteta victòria.



Però siguem responsables, és senzill:



• Si dubtes, mascareta.

• Si no hi ha ventilació, mascareta.

• Si et sents vulnerable, mascareta. #QueCòrregaLAire pic.twitter.com/1BcUitxFzK — Ximo Puig (@ximopuig) June 26, 2021





El president ha calificado de "gran avance" la flexibilización de su uso pero apelado a la prudencia ante el repunte de casos detectados, "sobre todo entre personas jóvenes".



Además, ha recomendado llevar la mascarilla "puesta o en el bolsillo" para seguir usándola ante cualquier duda sobre su obligatoriedad, la falta de ventilación o la sensación de vulnerabilidad.



"Ha llegado el momento, después de un año y tres meses de esfuerzo en común por fin volvemos a respirar sin filtros, después de 469 días de paciencia responsable la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre", ha afirmado.



A su juicio, "este gesto, quitarnos la mascarilla, simboliza un gran avance , una pequeña victoria" y ha afirmado que la actitud de los ciudadanos ha convertido a la Comunitat Valenciana "en un territorio seguro, el más seguro de España y una referencia europea".



"Ahora toca hacer otro gesto, no echar la mascarilla ni olvidarla porque todavía no lo podemos hacer. La vacunación avanza rápida pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes, ha afirmado. Según Puig, "ahora toca guardar la mascarilla en el bolsillo y utilizarla en interiores y cuando no podamos garantizar la distancia".



"Es muy sencillo. Si dudas, mascarilla; si no hay ventilación, mascarilla; si te sientes vulnerable, mascarilla", ha subrayado para añadir que hemos llegado al verano "en una posición de esperanza, estamos a la ofensiva frente a la pandemia".



Según el jefe del Ejecutivo valenciano, ahora viene el verano, "un tiempo de alegría responsable, de recuperación animica que todos necesitamos. Así que disfrutad, mascarilla puesta o en el bolsillo, en cualquier caso disfrutad y que corra el aire".