El pueblo marinero donde comer gambas rojas a reventar: declarada ciudad creativa por la UNESCO

Denia, localidad conocida por muchos turistas que vienen de fuera, se convierte en un verdadero tesoro para los amantes de la gamba roja.

Y es que su ambiente marinero y su oferta gastronómica reconocida la posiciona como un lugar ideal para sentarse frente al Mediterráneo y entender que la gastronomía es uno de los grandes motivos para viajar hasta esta localidad de la Marina Alta.

Tanto es así que la ciudad alicantina fue incluida en 2015 en la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO, un reconocimiento que puso en valor su tradición culinaria, su relación con el mar y la huerta y el trabajo de los restaurantes y productores locales.

Pero si hay un producto capaz de resumir el sabor de Dénia, ese es la gamba roja. De intenso color rojizo, textura delicada y marcado sabor marino, este crustáceo se captura en los fondos próximos a la costa y se ha convertido en uno de los grandes emblemas gastronómicos de la ciudad.

Una ciudad con sabor a mar

Dénia conserva buena parte de su identidad marinera en torno al puerto y a la lonja, donde históricamente se ha concentrado la actividad pesquera.

La gamba roja suele llegar a la mesa a la plancha o cocida, aunque algunos cocineros también la incorporan a arroces, fondos y propuestas de cocina creativa. En cualquiera de sus versiones, el objetivo es respetar su sabor y esa combinación de salinidad, yodo y dulzor que la ha convertido en uno de los mariscos más apreciados del Mediterráneo.

El precio puede variar en función del tamaño, la temporada y la disponibilidad del producto, por lo que conviene consultar la carta antes de pedir. En los establecimientos más conocidos también es recomendable reservar con antelación, especialmente durante los meses de verano y los fines de semana.

Más allá de la gamba roja

Aunque la gamba sea la protagonista indiscutible, la cocina de Dénia ofrece mucho más. Entre sus recetas más representativas se encuentra el arròs a banda, elaborado tradicionalmente con un caldo de pescado y servido separado de los ingredientes utilizados para prepararlo.

También forman parte de la identidad gastronómica dianense el suquet de peix, los arroces melosos, los pescados de lonja, las salazones y las cocas tradicionales. Son platos vinculados a la cocina de los pescadores y a una forma de aprovechar los productos disponibles en cada momento.

Dónde probarla

Entre los restaurantes más asociados a la gamba roja y a la cocina marinera de Dénia se encuentran algunos clásicos situados en la zona de Les Rotes, como El Pegolí o El Faralló. Ambos aparecen habitualmente vinculados a los recorridos gastronómicos dedicados a este producto.

En el entorno del puerto y de la Marina de Dénia también hay establecimientos donde probar mariscos, pescados frescos y arroces con vistas al Mediterráneo. La oferta va desde casas de cocina tradicional hasta restaurantes de autor que reinterpretan los sabores de la comarca.

La ciudad cuenta, además, con propuestas de alta cocina que han contribuido a proyectar su nombre más allá de la Comunidad Valenciana. El restaurante de Quique Dacosta es uno de los principales referentes de esta evolución, con una cocina creativa inspirada en el paisaje, el mar y los productos de la Marina Alta.