Gran fiesta gastronómica a partir del 2 de octubre: 130 chefs, puestos de comida y talleres en directo

Del 2 al 5 de octubre, los pabellones de Fira Alacant en Elx se transforman en el gran escenario de la cocina mediterránea con la octava edición de Alicante Gastronómica, una cita que reúne a más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, cientos de expositores y un amplio programa de showcookings, catas y talleres abiertos a profesionales y público general.

La feria, que se celebra en un recinto de más de 36.000 metros cuadrados, espera congregar a unos 8.000 profesionales del sector de la gastronomía, la hostelería y el turismo, pero también abre sus puertas a visitantes interesados en descubrir producto local, tendencias culinarias y experiencias gastronómicas.

Esta edición consolida a Alicante Gastronómica como uno de los encuentros de alta cocina más importantes de España gracias a la presencia de más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol.

En la provincia, la Costa Blanca suma en 2026 un total de 17 estrellas Michelin repartidas en 13 restaurantes, con Quique Dacosta en Dénia como único tres estrellas de la Comunitat Valenciana.

El país invitado es México, que acerca su gastronomía y tradiciones al público de la feria a través de showcookings, catas, degustaciones y actividades culturales que complementan la programación principal.

El corazón del evento es su programación en vivo, con showcookings y ponencias protagonizados por grandes nombres de la cocina, cocineros emergentes y productores.

Entre las actividades destacan talleres abiertos al público como “Benditos lugares”, con experiencias familiares y talleres de mini chefs para niños, así como catas y espacios de producto con presencia de principales denominaciones de origen, bodegas, almazaras, lonjas y productores agroalimentarios.

La feria también acoge concursos profesionales y amateurs, entre ellos el primer concurso de All i Oli Tradicional by Sézar Blue y el concurso profesional de corte de jamón “A Cuchillo”, que se celebrará el 2 de octubre. Además, Turisme Comunitat Valenciana participa con un stand bajo la marca “L’Exquisit Mediterrani”, que incluye zona de showcooking con cocineros de las tres provincias.

Más allá del brillo de las estrellas, Alicante Gastronómica pone el foco en la despensa que sostiene la cocina mediterránea: arroces, aceites, vinos y productos de la Marina Alta y de toda la Comunitat.

En un recorrido de stands y demostraciones, el visitante puede probar, aprender y entender de primera mano cómo se trabaja el producto en origen y cómo llega a la mesa.

La feria es abierta a público general y profesionales, y las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial, donde también se consulta la programación completa.