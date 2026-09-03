Alicante Gastronómica prevé atraer a 8.000 profesionales y refuerza su posición como referente del sector

La VIII edición de Alicante Gastronómica, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en IFA-Fira Alacant, prevé reunir a 8.000 profesionales de la gastronomía, la hostelería, la distribución, la alimentación y el turismo. Desde las anteriores ediciones, esta feria experiencial que reunió a 85.000 personas en su anterior edición, también se ha convertido en un punto de encuentro para la generación de negocio, la búsqueda de nuevos proveedores y alianzas entre empresas y profesionales.

Una dimensión profesional que se suma a su capacidad como escaparate de los productos, establecimientos y grandes figuras de la cocina y como herramienta de promoción de la provincia como destino de turismo gastronómico.

La edición de 2025 recibió más de 7.500 profesionales vinculados al turismo, la distribución, la restauración, la producción y la comercialización de alimentos, además de empresas y profesionales del sector HORECA, utensilios de cocina, equipamiento, maquinaria, mobiliario, cocina, panaderías y pastelería, entre muchos otros. Para este año, la organización se marca como objetivo alcanzar la visita de 8.000 profesionales.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha explicado que “nuestra feria mantiene su carácter experiencial, donde el público y los grandes referentes de la gastronomía en cualquiera de sus ámbitos conectan directamente. Pero no queremos renunciar a una de las labores y objetivos que tenemos: la promoción turística de todo el potencial gastronómico que tiene la provincia de Alicante ante el resto del mundo, especialmente entre los profesionales”.

La presidenta ha señalado que la Feria tiene un componente de encuentros profesionales que va ganando fuerza edición tras edición y que permite a muchas empresas de diferentes sectores relacionados con la gastronomía crecer en contactos y nuevas oportunidades de desarrollo.

El turismo gastronómico representa casi un 30% del gasto turístico que se realiza por los visitantes de la Costa Blanca. Este volumen hace que “promover nuestros productos y nuestra oferta gastronómica sea más que estratégica a la hora de consolidar nuestro destino frente a otros, tanto nacionales como internacionales”, ha añadido.

Alicante Gastronómica, el gran escaparate

Alicante Gastronómica es uno de los grandes escaparates para la promoción de la Costa Blanca en su conjunto, del valor de la dieta mediterránea y de todos los productos que la hacen posible, tanto los agroalimentarios como los establecimientos hosteleros, los profesionales de la cocina y los diferentes destinos donde se ofrece, tanto en la costa como en el interior.

La feria ocupará más de 36.000 metros cuadrados en IFA-Fira Alacant, donde estarán representadas las principales Denominaciones de Origen, junto a productores agroalimentarios, bodegas, almazaras, lonjas y establecimientos hosteleros.

“La oferta de la Costa Blanca en materia gastronómica es inmensa. Claro que tiene como bandera nuestros arroces, pero es mucho más. Y Alicante Gastronómica tiene el compromiso de ofrecer toda la oferta concentrada en un mismo espacio y en un mismo lugar”, ha comentado Amor.