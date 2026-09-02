La feria de tapas ideal para visitar entre el 14 y 22 de septiembre: cocina en directo y productos españoles

Una tapa de tortilla en el Mercado de Alicante, imagen de archivo. M. H.

Alicante se prepara para convertir durante varios días uno de sus símbolos gastronómicos más reconocibles, la tapa, en la protagonista de una feria para celebrar el sabor alicantino.

La iniciativa La Millor Tapeta del Món vuelve este septiembre para reunir a cinco restaurantes alicantinos con el objetivo de reivindicar la tradición, creatividad y diversidad de la gastronomía local a través de pequeñas elaboraciones capaces de concentrar en un solo bocado buena parte de la identidad culinaria de cada territorio.

El concurso trasladará sus propuestas al Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante (CERCA), situado en el Mercado Central, donde los establecimientos participantes presentarán sus creaciones entre las 11.00 y las 13.00 horas. La programación comenzará el lunes 14 de septiembre y continuará durante cinco jornadas repartidas en dos semanas.

Habrá showcookings en directo donde chefs de la provincia elaboran las tapas ante el público antes de su degustación.

El encargado de inaugurar la iniciativa será el restaurante La Fava by Fran Burgos, de Benidorm, que participará el lunes 14 de septiembre. Al día siguiente, martes 15, será el turno del restaurante Seis Perlas, de El Campello. La representación de la provincia continuará el miércoles 16 con El Caragol de Francesc, de Alcoy.

Tras el parón del fin de semana, La Millor Tapeta del Món regresará el lunes 21 de septiembre con el restaurante HB, de Torrevieja. La última jornada tendrá lugar el martes 22 y correrá a cargo del restaurante E-Tika, de Altea.

tapa ha dejado de ser únicamente un pequeño acompañamiento para convertirse en una forma de entender la gastronomía y convertirse en una cocina cercana, social y abierta a la experimentación que permite recorrer en pequeñas porciones los productos, sabores y costumbres de cada territorio.

En Alicante, esa tradición adquiere además una particular personalidad gracias a la variedad de su despensa y a la diversidad de productos que caracterizan cada pueblo, ya sean de interior o de costa.

Del producto de la huerta y los arroces al pescado y el marisco de la costa, pasando por las elaboraciones tradicionales del interior, la provincia cuenta con una gastronomía marcada por la diversidad entre municipios separados por apenas unos kilómetros.

La Millor Tapeta del Món pretende precisamente poner en valor esa riqueza y trasladarla al formato de la tapa, dando protagonismo a restaurantes y profesionales de la restauración y premiando la creatividad, la innovación y la excelencia culinaria.

Las personas interesadas en asistir pueden consultar el programa e inscribirse a través del catálogo de actividades del CERCA.