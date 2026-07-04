El pueblo con una de las mejores terrazas de Alicante: vistas impresionantes al puerto y un castillo de mil años

Dénia suma más razones para brillar en el mapa gastronómico nacional este verano. La plataforma TheFork la elige en su lista de Summer Hits 2026, por los 50 mejores restaurantes con terraza de España. Y de ello pueden presumir en Nómada Dénia, con espectaculares vistas al puerto y al castillo diseñado hace mil años.

El chef italiano Mauro Gullì presume con orgullo de esas vistas tanto como lo hace de una cocina casera. "Tenemos una vista al castillo y al Montgó impresionante; el atardecer aquí es muy bonito", afirma.

El castillo de Dénia, cuyo diseño se remonta a la época islámica entre los siglos XI y XII, es el corazón de la ciudad y define su topografía histórica, habiendo albergado desde fortificaciones romanas hasta el Palacio del Gobernador en el siglo XVII.

Esa herencia histórica se complementa con la obsesión del equipo del chef por el detalle en la mesa. Gullì, apasionado de la masa madre, elabora diariamente focaccias, pizzas y un pan que se ha convertido en la estrella de las reseñas. "Mucha gente menciona el pan; si lo quieres probar tienes que venir aquí porque el restaurante de al lado no lo va a tener seguro", bromea el chef a EL ESPAÑOL.

El chef italiano asumió el liderazgo del proyecto tras una etapa en Singapur. Y así ha transformado la propuesta original hacia una vertiente más "familiar y casera", pero sin perder el protocolo de la alta restauración.

"Intentamos diferenciarnos haciendo todo nosotros: la pasta, los panes, todo lo producimos en casa", explica el chef. Y por eso subraya con orgullo que su cocina es una reivindicación del producto artesanal.

La carta de Nómada apuesta por platos de tradición italiana con sabores auténticos pero presentados de manera moderna. "La idea es que un buen plato se comparta entre dos o tres personas porque son muy sabrosos; queremos llevar la tradición italiana a la mesa", señala Gullì. En cuanto al coste, el precio medio se sitúa en torno a los 40 euros, incluyendo entrante, principal y postre.

La plataforma TheFork lo sitúa el 34 en la lista que abarca toda España y que invita a recorrer la costa disfrutando de sus cocinas con el buen tiempo. En Dénia es la fortaleza de origen almohade la que vigila cada cena. Con una propuesta que incluye desde embutidos curados en el propio local hasta licores caseros, Mauro Gullì ha conseguido que su terraza sea mucho más que un mirador: es un templo de la artesanía gastronómica.