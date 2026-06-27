El restaurante favorito de Lorena Castell en la provincia de Alicante: "La tortilla de patata con espuma de trufa, espectacular"

La Guía Repsol ha desvelado su esperada selección de Soletes de los Famosos para el verano de 2026, y el restaurante D-Vora, ubicado en el corazón de la playa de Benidorm, se ha alzado como uno de los grandes protagonistas en España. Este reconocimiento llega de la mano de la presentadora Lorena Castell, quien ha situado a este local en su mapa de lugares imprescindibles.

Castell, ganadora de MasterChef Celebrity y habitual presentadora de las Galas de Soles Guía Repsol, no oculta su devoción por este rincón alicantino. "Es uno de mis sitios de cabecera", confiesa la comunicadora, destacando su envidiable terraza con vistas al mar, sus platos vegetarianos y su cuidada coctelería.

La recomendación estrella de la presentadora es clara y rotunda: "La tortilla de patata con espuma de trufa y lonchas de jamón está espectacular". Además, Castell asegura que el steak tartar con caviar de mújol y trufa "también merece mucho la pena", consolidando la fama de estos platos en la carta del establecimiento.

Ubicado en la plaza de Sant Jaume, dentro del gastrohotel RH Canfali, D-Vora ofrece una experiencia que combina la calma del mar con una cocina vibrante. Su posición estratégica sobre el Balcón del Mediterráneo le permite regalar a los comensales unas vistas impresionantes de la playa mientras disfrutan de su propuesta gastronómica.

Al frente de los fogones en este 2026 se mantiene Salvador Gañán, quien tomó el relevo de Carlos Ribes tras años de trabajo conjunto en la casa. El chef, natural de la Vila Joiosa, continúa la línea de éxito que define al restaurante: una mezcla de raíces locales y experiencias globales.

La filosofía culinaria de Gañán se basa en el equilibrio. Según explicaban a EL ESPAÑOL sus responsables, buscan ofrecer "una mezcla de sabores explosivos, siempre con algo de aquí tradicional y algo de fuera". Esta fórmula ha permitido al restaurante escalar posiciones en las listas nacionales, situándose entre los mejores destinos para disfrutar del verano.

La carta de D-Vora está en constante renovación, pero mantiene señas de identidad como su pasión por los arroces. Salvador destaca opciones como el arroz meloso de rape y gambón con alli i oli de ñora, además de alternativas veganas con verduras de temporada y setas.

La creatividad no tiene límites en su cocina de fusión, donde conviven platos como la croqueta de queso chédar, beicon, boniato y mole poblano con la ostra japonesa con salsa ponzu. También brillan propuestas como la causa peruana con gambita cristal o el pulpo crujiente con salsa huancaína.

"Aquí se busca mar por donde te sitúas, encima del Mediterráneo", recalca el cocinero al hablar de la importancia del producto de proximidad. No obstante, el cuidado por el detalle se extiende incluso a los platos más informales, como su hamburguesa con escalope de foie a la parrilla y mayonesa de trufa.

Con un precio medio que ronda los 40 euros, D-Vora se consolida como una opción de alta calidad accesible para quienes visitan la capital turística de la Comunitat Valenciana. Su inclusión en los Soletes de la Guía Repsol no hace más que ratificar lo que Lorena Castell ya sabía: Benidorm esconde tesoros gastronómicos que merecen ser celebrados.