Juanfran Ivorra, cuarta generación de charcuteros en el Mercado Central: "El consumo de los turistas ya no es igual"

Quien compre habitualmente en el Mercado Central de Alicante reconocerá la Charcutería Antonio Ivorra como uno de esos espacios familiares sin los que no se entendería el templo del producto alicantino.

El puesto 106 lleva desde el primer día en que el Mercado abrió sus puertas, en 1921, ofreciendo productos de primera como los de antes, sin importar las inclemencias económicas que se han sucedido durante más de un siglo.

Juanfran Ivorra es la cuarta generación de esta saga familiar que lleva haciendo de la charcutería su modo de vida desde 1900. El alicantino de 43 años lleva 10 años atrincherado tras el surtido de embutidos, quesos y conservas de su puesto y, tras atender a dos clientas, explica a este diario los orígenes de la marca Ivorra.

"Mi bisabuelo Antonio y su mujer, María, llegaron a Alicante desde La Nucía. Mi bisabuela cobraba una peseta al mes y reunió 12 pesetas de un año entero para abrir un primer puesto en el antiguo mercado que estaba al lado de la Puerta del Mar", sostiene.

"Siguieron trabajando sin parar, el mercado se trasladó a la Rambla y tuvieron que vender su casa para continuar trabajando", añade.

Como muchos comerciantes de aquella época, todo lo que ganaban lo dedicaban a reinvertirlo en el negocio, hasta que finalmente dieron el salto al Mercado Central en 1921.

Su bisabuelo, Antonio Ivorra Ivorra, y su bisabuela, María Llorens. Cedida

Allí se unieron el abuelo de Juanfran, Juan, y su hermano Vicente, haciéndose cargo del negocio. "Mi padre estudió Ingeniería Informática, pero tras irse a la mili empezó a trabajar en el mercado y ya se quedó aquí", relata el comerciante.

Su llegada fue, como él mismo la califica, "de rebote". Pese a su apellido, reconoce que en un primer momento no le gustaba el mercado ni las exigencias de un trabajo donde "tienes que estar al pie del cañón 24/7", indica.

Estudió Comercio, Marketing y Administración y, antes de tomar las riendas del puesto, trabajó en concesionarios, en una empresa de construcción e incluso en Bélgica. No fue hasta finales de 2016 cuando comenzó a ayudar a su madre para echarle una mano después de que operaran a su padre.

"Cuando mi padre se recuperó me dijo que, si quería trabajar aquí, primero tenía que conocer este mundo, así que me dediqué un año a ir a diferentes ferias por España para conocer el producto", comenta Juanfran Ivorra.

Su abuelo, Juan Ivorra, en el puesto de la calle Calderón. Cedida

Desde entonces ha seguido la filosofía familiar de "trabajar siempre el 'kilómetro cero', yendo directamente a la fuente y al pequeño productor".

Cuestionado sobre cómo se mantiene un negocio familiar durante tantos años, el comerciante responde que "la clave es muy sencilla: tienes que tratar al cliente con el mismo cariño con el que te gustaría que te trataran a ti. Tienes que ayudarles, aconsejarles, escucharles y ofrecerles cosas conociendo un poquito su perfil y sus gustos. Como la charcutería no es un producto de primera necesidad, sino un sector más de capricho, ese capricho tiene que estar a la altura".

Productos de primera

Ivorra diferencia entre dos formas de distinguirse de la competencia: o por calidad o por precio. "Yo siempre antepongo la calidad. Lo más caro que hay hoy día es el tiempo, y un producto que necesita tiempo se encarece".

Los Ivorra llevan en el puesto 106 del Mercado desde su apertura en 1921. Jorge Verdú

Entre su selecta selección de productos destacan unas mostazas de Dijon artesanas de Alicante, una con alga marina y otra con naranja, que cuando la gente las prueba "alucina".

"Tenemos una buena colección de quesos, embutidos, conservas de alta calidad y jamones. El jamón es como los colores, cada persona tiene el suyo, pero cuando alguien lo prueba, es su paladar el que decide", compara.

Turismo

Tras una década en el puesto, ha visto una evolución en la forma de consumir en el Mercado Central que ha virado en el mismo sentido que lo ha hecho la ciudad.

"Más que una pérdida de tradición, creo que las ciudades y sus centros neurálgicos se mueven según la economía. Alicante ahora mismo está muy centrada en el turismo y hemos pasado de un turismo con un nivel adquisitivo alto a un turismo de mucho volumen, donde el consumo no es el mismo", reflexiona.

Este año se está notando una bajada del consumo a nivel nacional que explica por qué "la economía está complicada y los bolsillos se han resentido".

"Además, el cliente local está más concentrado en los fines de semana porque es cuando tiene tiempo para venir, ya que el horario del mercado nos acota mucho la hora de venta. Al final, cuando la economía va bien, la gente se mueve, y cuando la economía se aprieta, todos nos apretamos", concluye el vendedor.