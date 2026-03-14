Las fresas con chocolate que conquistan Nueva York y Londres llegan a Alicante: "Las mejores del mundo"

Las calles de Alicante tienen un nuevo inquilino y los alicantinos, un nuevo reclamo. La Fresería, la marca viral que se presenta como "las fresas más famosas del mundo", ha aterrizado en el centro de la ciudad para ofrecer las combinaciones más dulces.

El nuevo local de moda abrió sus puertas el pasado 21 de diciembre en la calle del Teatro y, en pocos meses, se ha convertido en una parada obligada.

Desde el primer día se han recreado las colas que acompañan al negocio en todos sus locales.

La clave del éxito de La Fresería se basa en ofrecer fresones de Huelva bañados en chocolate y personalizados con toppings.

El cliente elige tamaño, que puede ser pequeño (4,50 euros), mediano (6,50 euros) o XL (15,90 euros), y después escoge entre una decena de salsas, desde el chocolate con leche y avellanas (la más vendida) hasta la edición de chocolate de Dubái.

Por encima, una veintena de complementos: Oreo, pistacho, Kinder Bueno, coco rallado, miel de panal o cookie dough americana.

La cadena supera ya las 35 tiendas abiertas en España, Portugal, Francia e Italia, con más de 50 unidades de negocio firmadas, más de 400 empleados en franquicias y un consumo diario superior a 500 kilos de fresas. La facturación en 2025 superó los 7 millones de euros.

Monoproductos en Alicante

Su desembarco es una muestra más de la tendencia del negocio monoproducto, locales que apuestan por un solo concepto y lo llevan al extremo.

Como La Fresería, Grykos, la heladería de yogur griego inspirada en Santorini, abrió en agosto de 2025 en la calle San Francisco, siendo un éxito desde el primer día.

Antes que estas apuestas, Las Tartas de Julita, la pastelería de Julia Sala especializada únicamente en tartas de queso (cheesecakes) de sabores, montó un pequeño imperio desde Alicante que ya ha expandido a Madrid, Valencia, Albacete y Granada.

La apertura más reciente de este estilo de negocios fue Che'Cretas, la primera croquetería de Alicante, impulsada por el equipo de Cheos San Gabriel, ganadores del premio a la Mejor Croqueta de Alicante en el certamen Alacroqueta 2025.