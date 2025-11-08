La gente se desvía para comer el almuerzo típico valenciano en este pueblo de Alicante con carnes a la brasa: "Exquisito"

En el corazón de la provincia de Alicante, Herminia Bernal se encarga de un restaurante que puede presumir de una de las mejores vistas del territorio. Así se lo valoran los usuarios en Google: "El lugar es precioso". Y entre sus propuestas destaca la apuesta por el almuerzo típico valenciano con carnes a la brasa que atrae a vecinos y extranjeros.

En el valle del Vinalopó Novelda cuenta con un atractivo paisaje en el que destacan los viñedos y el santuario de santa María Magdalena. Todo eso se puede ver desde la terraza de Casa Sicilia, la bodega rodeada de esas viñas que cuenta con este restaurante que también abre para los almuerzos.

Y esa última es una oferta que abrieron en 2023 con la que están teniendo una buena acogida todos los días de la semana. De hecho, para los fines de semana es conveniente reservar ya que los suelen tener completos. Y un día entre semana, como un martes, puede tener una asistencia alta.

Los almuerzos los tienen disponibles en dos formatos. El de carne incluye chorizo, longaniza, pollo, panceta y un huevo frito que se acompañan de una ensalada valenciana tradicional con cebolla encurtida. Esta es la opción estrella ya que las carnes se preparan al momento en las brasas que tienen en la parrilla del exterior de la cocina.

Quien prefiera una opción más ligera, puede cambiar esas carnes por un bocadillo de jamón serrano con tomate y queso además de unos huevos revueltos. La ensalada valenciana repite como plato fijo. En ambas opciones se incluyen dos copas de vino de la propia bodega o agua. Y para rematar, un café.

La sencillez de la propuesta de Herminia Bernal destaca por la vuelta a lo tradicional en un contexto en el que la preparación de platos a la brasa se reserva para los mediodías o las noches.

A eso se añade que cuando se habla de almuerzo típico en la provincia lo habitual ya es encontrarse una tostada con salmón o aguacate, dos productos que copan la oferta de los bares en el centro de Alicante.

La llegada del otoño, como cuenta en un día soleado, marca el inicio de la temporada alta de esta propuesta. Aunque presume de que incluso en el tórrido agosto tiene comensales que quieren aprovechar el fresco de una comida en pleno campo, como permite esta masía del siglo XVIII en la partida Alcaydías.

Los vecinos de Novelda y la cercana Elda son los primeros en aprovechar un plan como este, que también atrae a muchos residentes extranjeros en la provincia que valoran en las reseñas la amplitud de espacios y la comida con adjetivos como "exquisita".

El menú de almuerzo, tanto el de carne a la brasa como el de bocadillo, lo ofrecen por nueve euros de lunes a viernes mientras que los sábados y domingos lo tienen a once. El horario en que está disponible es de 9:30 a 11 horas.