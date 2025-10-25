Este es el nuevo restaurante que apuesta por la cocina de Alicante en el centro de la ciudad: arroz y tapas

Uno de los arroces, que preparan en bandeja. M. H.

Tienen uno de los puntos más privilegiados de la ciudad, la esquina de Alfonso el Sabio frente al Mercado Central, y reivindican la cocina de Alicante. Ese es el proyecto con el que Majao quiere convencer al público.

Miguel Ángel Rayas, uno de sus responsables, explica que eligieron la ubicación porque es un local con "mucha fuerza". Por eso ya confía en tener éxito con una oferta en la que quieren renovar la tradición.

Abierto desde mediados de mes, presumen de una acristalada sala en la que destacan su barra. Como adelanta, su plan es inaugurar próximamente la otra gran zona de la planta inferior.

Fabio de la Porta, otro de sus responsables, define Majao como "un soplo de aire fresco". Lo conciben como una barra alicantina 2.0, con un formato dinámico y divertido a nivel conceptual.

Fabio quiere fusionar lo más típico de la cocina alicantina con conceptos traídos de Baleares. De esta forma, quieren responder y adaptarse al potencial de turistas que disfrutan del centro. Por eso señala que la idea es ofrecer lo tradicional "pero con algún toque de innovación".

¿Cómo lo harán? Miguel explica que la barra es la parte "mucho más alicantina". Aquí se encuentran productos tradicionales como salazones, ensaladillas y tortillas de patata.

La tabla de quesos del Sereix de Mutxamel. M. H.

Entre la oferta puramente alicantina se encuentran la pericana y la ensalada de salazones. Y Miguel apunta lo personal que es para ellos el proyecto cuando la receta de la pericana y el mismo logo de Majao llegan de la mano de su madre.

La clave de su carta es el concepto que da nombre al local. El plato principal viene ya acabado, pero casi todos se sirven con su propio morterito y su majado.

El cliente tiene "dos experiencias a nivel gustativo" al añadir el majado, lo que lo convierte en un concepto de "dos por uno", señaló Miguel. Este "toque fresco" y esta posibilidad de experimentar es lo que, según los responsables, más les diferencia de la competencia.

El pincho de tortilla tradicional lo tienen a cuatro euros. M. H.

Entre los platos estrella destacan los huevos rotos, que aseguran hacer "como nadie los hace en Alicante". También sobresale la croqueta de chuleta, que la definen como "un espectáculo".

Aparte de tapas, tienen platos de carne, como pluma y entrecot, y dos pescados, incluyendo un bacalao con allioli, miel y sobrasada. En cuanto a los arroces, tienen tres opciones en carta, aunque su plan es introducir nuevas opciones.

Respecto a los vinos, ofrecen una gran variedad en formato poco común en la zona, buscando hacerlo todo "más dinámico y fresquito" para que se pueda probar.

Abierto todo el día

La cocina de Majao está planteada para funcionar en jornada continua, abierta desde las 12:00h hasta casi las 23:00h, pero estarán abiertos antes incluso con servicio para desayunos. El precio medio se sitúa entre los 25 y 30 euros.

La próxima semana ya piensan introducir ofertas como el plato del día de cuchara en el que piensan incluir estofados o lentejas. En otra línea, estaría el día del champán, que acompañarían con ostras.

Finalmente, el local es pet friendly en la zona cercana a la puerta, permitiendo el acceso de mascotas en las mesas altas, tal como confirma Miguel, quien es amante de los perros.