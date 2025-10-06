Este es el mejor tartar de atún de Alicante: es un restaurante nuevo de un premiado chef

Alicante Gastronómica despide su séptima edición con uno de sus concursos más populares, el del mejor tartar de atún. Un galardón del que podrá presumir Rodrigo Molinas porque le servirá para abrir a lo grande su nuevo proyecto en la ciudad, Ondo.

El chef argentino vuelve a ganar un concurso en el que ya recibió su máximo galardón hace tres años. Molinas agradece el impulso que dan estos concursos como una "puerta para que la gente nos conozca".

Este octubre será un mes muy intenso para el cocinero ya que tras despedirse de Abrazo Beach, el chiringuito abierto este verano en Urbanova, vuelve a la ciudad de Alicante con Ondo. Un local que espera abrir a finales de mes en el Mercado de Benalúa.

Con este nuevo premio, el segundo que recibe este año tras el de Mejor tapa de Alicante que también le dio alegrías en el concurso de la Comunitat Valenciana.

Molinas desea decirle con ellos a la gente que "aquí estamos, tenemos ganas de cocinarles, de que la pasen bien y de hacerlos felices". Este premio al Tartar Atún de Fuentes lo gana por segunda vez, habiéndolo logrado hace tres años.

El premio le sirve para devolverle a esta "terreta de la cual me he enamorado" un "poquito de buen rollo, de placer". Molinas afirma que Alicante es una "ciudad de la gastronomía" donde "hay muchos buenos cocineros".

El chef define su estilo como "cocina de recuerdos". Busca que cada "bocado te lleve al pasado, al plato de tu abuela, de tu madre o de lo que sea".

Y así lo ha hecho en este caso con un tartar de atún rojo que le surgió "estando en la playa" y del que quería crear un "bocadito que si cierro los ojos me transporte a la playa". La base es un alga nori a la andaluza, junto con guacamole.

El plato usa el atún rojo en su "máximo esplendor" con un juego de salsas orientales. Molinas destacó una emulsión, hecha en tres pasos, de kumquats encurtidos y sirope de jengibre y miel, terminada con chipotles.

Esta salsa, que lleva "muchísimo trabajo y muchísimo cariño", aporta "un poquito de acidez, un poquito de picante". El atún rojo es "súper untuoso, casi dulce" y el alga nori "aporta salinidad y umami".

Para la textura, Molinas usa del Perú maíz chulpi frito, transformándolo en un praliné salado. Así logra un bocado "muy, muy easy, muy fácil de comer" con texturas y sabores equilibrados.

El chef subraya que la alta cocina "no tiene fundamento si no si no tiene corazón". Los cocineros, dice Molinas, son "vendedores de felicidad".

Rodrigo Molinas, centro, sostiene el premio al mejor tartar.

El objetivo final es satisfacer al cliente y que te "recuerde y que te valore". Es cuando "se transforma en amigo y el restaurante se transforma en una casa".