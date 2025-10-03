Alicante elige la mejor tarta de chocolate del mundo: está en Barcelona y es una apuesta por lo tradicional

Chayma Boutkabout, con su tarta ganadora de la segunda edición del concurso de Alicante. M. H.

La mejor tarta de chocolate del mundo ya tiene sucesora y es una apuesta por lo tradicional. Alicante vuelve a elegir con Paco Torreblanca el pastel entre los diez finalistas a este concurso que se celebra en la feria Alicante Gastronómica este viernes. En esta segunda edición refuerzan su perfil internacional con la presencia de seis países.

La tarta ganadora es para la marroquí Chaima Boutkabout, que llega de Barcelona donde fue la jefa de pastelería para Jordi Cruz en ABaC y ahora dirige el área en L'Atelier. Boutkabout, emocionada, asegura que "no esperaba ganar, solo quería hacer algo diferente".

En segunda posición, Steben Gaviño Núñez de Ecuador. El argentino Martín de Luca, que ha ganado ya este año el premio al mejor bombón artesano del país, queda en tercera posición.

Boutkabout, jefa de obrador de la mencionada escuela de pastelería barcelonesa, se encarga de "crear nuevos postres, hacer nuevas combinaciones y enseñar a los alumnos todo el conocimiento que tenemos".

Entre los finalistas del concurso se pueden hacer dos grupos. Por un lado, los llegados desde América con Joseph Manuel Minaya Bravo de Perú, María Fernanda Núñez Durán de Chile, Jimena Alejandra Reyes Narváez de México y Camilo Pardo Pinto de Colombia.

Entre los candidatos que llegan de España están el peruano Jesús Chávez Ibáñez, que cocina en Madrid en EMi con Rubén Mosquero, y también en la capital, la boliviana Lizbeth Velasco Fernández. Jones Gorrotxategi llega desde Gipuzkoa con la tradición de su reconocida pastelería familiar.

El jurado que preside Paco Torreblanca, con Martín Berasategui y Joan Roca, entre otros. M. H.

El valor de este concurso lo da el jurado de prestigio que lo conforma y apoya la iniciativa de Paco Torreblanca. En él están figuras consagradas de la pastelería y la gastronomía como Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos y Jacob Torreblanca.

