Estos son los diez pasteleros que aspiran a hacer en Alicante la mejor tarta de chocolate del mundo

Vera, Larrea y Segura, el podio del concurso en su primera edición, con sus tres tartas. M.H.

La mejor tarta de chocolate del mundo busca sucesor. Alicante vuelve a elegir con Paco Torreblanca el pastel entre los diez finalistas a este concurso que se celebra en la feria Alicante Gastronómica. En esta segunda edición refuerzan su perfil internacional con la presencia de seis países.

Entre los finalistas del concurso se pueden hacer dos grupos. Por un lado, los llegados desde América con Joseph Manuel Minaya Bravo de Perú, María Fernanda Núñez Durán de Chile, Jimena Alejandra Reyes Narváez de México, Steben Gaviño Núñez de Ecuador y Camilo Pardo Pinto de Colombia.

Entre los candidatos que llegan de España están el peruano Jesús Chávez Ibáñez que cocina en Madrid en EMi con Rubén Mosquero y también en la capital la boliviana Lizbeth Velasco Fernández. Jones Gorrotxategi llega desde Gipuzkoa con la tradición de su reconocida pastelería familiar.

Y, cerrando la tanda de los representantes nacionales, desde Barcelona llegan la marroquí Chayma Boutkabout, que es la jefa de pastelería para Jordi Cruz en ABaC, y el argentino Martín de Luca, que ha ganado ya este año el premio al mejor bombón artesano del país.

¿Cuándo se decidirá cuál es la mejor propuesta? El viernes 3 de octubre arrancará a las 10 horas este concurso. Los participantes comenzarán a preparar sus tartas y el fallo del ganador y entrega de premios se realizará sobre las 17 horas.

El valor de este concurso lo da el jurado de prestigio que lo conforma y apoya la iniciativa de Paco Torreblanca. En él están figuras consagradas de la pastelería y la gastronomía como Martin Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos y Jacob Torreblanca.

Todo esto y mucho más se organizará bajo el marco de Alicante Gastronómica. Los organizadores recuerdan que esta feria abierta al público tiene como objetivo acercar la alta gastronomía y la cotidiana a todo el mundo.

Con el concurso abren a lo grande los cuatro días en IFA, del 3 al 6 de octubre. Entre las más de 400 actividades en su programación se incluyen exhibiciones de cocina, ponencias, catas, talleres, demostraciones y mesas redondas, además de más de 260 expositores.

Y si se abre con el chocolate, la despedida del lunes vendrá con una de las recetas más populares de la cocina española, la tortilla. Por la mañana celebrarán la tercera edición del Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas con…, en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.