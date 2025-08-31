Fede Pian (53), chef Michelin en Alicante, lo confirma: "El secreto para que quede el arroz perfecto es el aceite"

Uno de los arroces que prepara Fede Pian en su restaurante de El Campello. M. H.

Fede Pian, un chef reconocido en la provincia de Alicante por su trayectoria en restaurantes con Estrella Michelin, ha revelado el truco fundamental para un arroz perfecto: "Es el aceite". Este sencillo consejo es clave para lograr un plato sabroso y con la textura ideal.

El cocinero de 53 años detalla que debe haber entre un 15 y un 20 % de aceite en la paella. Pero ¿cómo podemos calcular eso con facilidad? Para facilitar los cálculos explica que, por cada cien gramos de arroz, se deben añadir unos veinte mililitros de aceite.

Con esta proporción, el arroz queda suelto, ligeramente dorado y no pegajoso. Pian asegura que este es el porcentaje ideal tras años de experimentación en su cocina, que le ha llevado de grandes ciudades como Florencia y Londres hasta El Campello para su proyecto personal, El Gato Blanco.

Pian subraya que es crucial no excederse ni quedarse corto. Más aceite resulta en un fondo grasiento, mientras que menos aceite provoca que el arroz se pegue y quede apelmazado.

Pian también puntualiza que, aunque el aceite es el secreto, un buen caldo es "vital" para el éxito del arroz. Su experiencia con ello se lo valoran sus fieles clientes, que convierten sus arroces en una de sus apuestas más destacadas.

En ese camino destaca precisamente su paso durante una década por el Monastrell donde fue jefe de cocina para María José San Román durante una década y con la que consiguió la distinción de la guía francesa.

Si el arroz es un imprescindible en su oferta al mediodía de El Gato Blanco, este verano de 2025 ha apostado por innovar en las cenas con La Luna de El Gato. Con ella reafirma su inquietud por hacer algo nuevo y sorprendente.

Esta iniciativa la plantea como un restaurante efímero que, inicialmente, solo iba a estar en julio y agosto, pero que por la acogida que está teniendo ha extendido hasta septiembre. El estilo más informal y desenfadado se potencia con la terraza y sus espectaculares vistas al mar.

La idea principal es ofrecer una variedad de tapas, permitiendo a los clientes pedir desde dos bocados ligeros hasta una carta completa. Con ella combina platos fijos con otros que varían semanalmente según los productos de temporada y el mercado local.

Las tapas del verano

Y uno de esos platos que nunca ha podido quitar del menú es el ravioli de cuatro quesos, ligero y sabroso, que ahora con esta propuesta permite que pase de un aperitivo a que cada uno decida la cantidad que prefiere tomar.

Otras tapas destacadas incluyen la coca de berenjena a la brasa con tomatitos y vinagreta, y la tortilla con mejillones en un escabeche casero, inspirada en los libros de Manuel Vázquez Montalbán.

Para aprovechar estas últimas semanas del verano, hay que tener en cuenta que La Luna de El Gato solo funciona de jueves a domingo, desde las 20:30 hasta las 22:30. Y ahí aconseja reservar con antelación.

Y quien se haya quedado con ganas de más tiene los talleres de arroz donde comparte sus conocimientos en unas cenas en las que los asistentes preparan su propio plato siguiendo las instrucciones que da.

El éxito del primer taller, con aforo completo, le ha ido animando para las nuevas citas las anuncia a través de sus redes sociales. Estos talleres, impulsados por los clientes fieles, tienen un formato íntimo para un máximo de quince personas, buscando una tarde distendida para aprender los secretos del arroz.