Parece una noche en Santorini pero es Alicante: las mejores tapas para este verano

La tortilla de patata y mejillones en escabeche es una de las tapas estrella de Pian. M.H.

El verano permite descubrir nuevas formas de disfrutar la comida. Pensando en eso el chef Federico Pian propone para las noches un restaurante temporal en el que probar otras de las recetas que tiene este experto en arroces de la provincia de Alicante.

Si al mediodía El Gato Blanco en El Campello es una de las propuestas más seguras para probar el arroz, por las noches revoluciona su oferta con La Luna del Gato. La idea es "inventarnos algo nuevo, como si alguien ocupara el restaurante", explica Pian.

En su privilegiada terraza en primera línea de playa cuenta que esta iniciativa nace por razones "de cabeza y de corazón".

La razón más emocional de Pian sale su espíritu "inquieto". El chef deseaba "hacer algo diferente, con el mismo estilo, pero algo nuevo" para que "la gente también se sorprendiera". El objetivo era crear algo "muy informal y muy desenfadado".

La jugada le está resultando exitosa y asegura que no se lo esperaba. "Lo que hemos ganado es que los clientes nuestros ahora vienen al mediodía como siempre y luego vienen por la noche también", celebra ya que así tienen una doble oferta por la que repetir estas vacaciones.

La Luna del Gato, como ha bautizado el proyecto, se centra en tapas, permitiendo a los comensales elegir lo que deseen a diferencia del menú de mediodía que tiene cerrado. Con él permite que sus clientes que "cenan ligero", se puedan tomar ese "ideal" par de tapas.

Al diseñar el menú, que varía semanalmente, sigue el mismo planteamiento con el que decidió crear El Gato Blanco: ajustándose a los productos de temporada y del mercado local. "

Sobre todo lo que va a cambiar es el tema de pescado", indica Pian, buscando aprovechar lo que haya fresco. Esto permite ofrecer variedad y sorprender al cliente.

La tortilla acompañada de mejillones en escabeche es uno de sus platos destacados gracias a esa preparación casera con vinagre de vino tinto y blanco.

Este imprescindible se inspira en una de las novelas negras que leía en su juventud de Manuel Vázquez Montalbán y ahora se convierte en una declaración de amor a las tapas clásicas de los bares.

La coca que propone con berenjena asada, pelada y tomatitos horneados y pelados la sirve con una "vinagreta hecha con la coladura de anchoa y un aliño de aceituna", que humedece lo justo la base y le da más fuerza al sabor.

Estos son ejemplos de las tapas que se mantienen fijas dada su popularidad. Otro es uno de los entrantes estrella del mediodía, el ravioli de cuatro quesos, que "lo vendemos por unidades" y es tan demandado que es "el plato que nunca he podido quitar".

Ahora con este sistema hace realidad uno de los deseos de sus asiduos, poder convertirlo en una abundante ración al gusto de cada uno.

La Luna del Gato está en marcha solo de jueves a domingo, de 20:30 a 22:30 horas. El restaurante incentiva la reserva, ya que, para Pian, es crucial "dar buen servicio" y gestionar la disponibilidad del personal y los ingredientes.

El chef se esfuerza por mantener una identidad de "alta cocina" y evitar ser confundido con un "chiringuito", a pesar de su ubicación privilegiada en primera línea de playa. Esta preocupación es fundamental en su filosofía de trabajo.

Con un mes ya en marcha, solo queda este agosto para probar esta oferta de tapas que demuestran el saber hacer de uno de los cocineros más reconocidos de la provincia de Alicante en un entorno que lleva a imaginar que se está disfrutando de la costa griega.