Esta es la paella que salió de un pueblo de Alicante para conquistar Estados Unidos: "Éramos torpes para venderla"

Desde un pueblo en el corazón de la provincia de Alicante, una empresa pensó en cómo transformar la paella valenciana en un plato accesible para todo el mundo. Y es que, como admite Jesús Navarro Alberola, "los españoles éramos muy torpes para vender fácilmente una paella".

Ese afán es el que llevó a su empresa Carmencita a inicios de los años 80 a crear una mezcla de especias que llamaron Paellero y es ahora uno de sus productos más vendidos. Su éxito les llevaría hasta la quinta avenida de Nueva York a explicar cómo se tenía que preparar este plato.

El Paellero surgió de la "obsesión" del padre, Jesús Navarro Valero, la segunda generación de esta empresa centenaria surgida en Novelda. Su meta era una mezcla de ocho especias para asegurar un "color y sabor" consistentes de la paella. Es decir, que cualquiera la pudiera preparar y el sabor "siempre salga lo mismo".

En Valencia, donde todos se consideran "expertos paelleros", encontraron una resistencia inicial porque la gente "no admitía una mezcla ya hecha". Navarro Alberola bromea y asegura que hoy día, algunos restaurantes que lo usan "lo esconden" y "lo tiran enseguida a la basura" para no ser vistos.

Sin embargo, el Paellero "empezó a tener éxito" fuera de Valencia. Primero por España, ya fuera en Madrid o Canarias, luego en países como Venezuela y México, la facilidad de "lograr el éxito de una paella a nivel de sabor y de color" facilitó su aceptación. El producto se iba abriendo paso por el mercado hispanoamericano.

La fórmula la mantuvieron así durante casi dos décadas, hasta que la tercera generación pensó que había que dar un paso más. Esa "fase dos" del Paellero llegó en 1998, cuando inventaron el "set paella". Esta evolución incluye la mezcla original de especias, más ingredientes deshidratados, un poco de aceite y el arroz. Todo unido en un paquete completo para hacer más fácil aún el plato.

Esta segunda fase respondió a la necesidad de tener un "producto que representara a España". Y así vender más. De esa forma abrían mercados a los que era más difícil llegar porque colocar en los supermercados de Estados Unidos las especias básicas era "muy complicado". ¿Quién les iba a comprar cuando podían tenerlas de otros países?

La paella fue la respuesta clara y la "cabeza de cartel" para Carmencita porque vendían un plato popular que no tenían en otro lugar.

Carmencita entró al mercado estadounidense a través de la cadena de supermercados Walmart, aprovechando el "mundo latino". La paella se convirtió en su "punta de lanza", posicionando a la marca como de "lujo de la gastronomía española para el mundo anglosajón" y "el sabor español" para el público que conocía esas tradiciones.

Ahora ese conjunto de Paellero donde más se vende es en Estados Unidos y, "curiosamente, en Japón y el mundo asiático". Habían convertido una receta en un paquete que fuera fácil de regalar incluyendo además de esos ingredientes, el propio paellero donde cocinarlo.

Navarro Alberola presume de que si les funciona es porque hasta un "chaval de 12 años" la puede preparar. Y si eso les ha funcionado lo que no se esperaban, añade risueño, es que tuvieron que aclarar que el paellero era reutilizable y no se tenía que tirar a la basura después de cocinar.

Si la difusión internacional de la paella llega desde el corazón de la provincia, lo que no entiende es el empeño de Alicante por insistir en difundir que aquí se preparan arroces y no paellas. "Me parece una tontería" porque "el arroz puede ser el arroz blanco que toman ahora los deportistas".

Y por eso prefiere usar "paella" para "cualquier tipo de paella", buscando unificar y clarificar el mensaje del plato español. "Los italianos son muy listos con la pizza, con la pasta, han sabido internacionalizar. Los valencianos son muy muy complicados. ¿Sabes tú la broma de que hasta el agua te la tienes que llevar de Valencia?".