Fede, de los mejores chefs de Alicante, lo dice alto y claro para que el arroz quede perfecto: "El truco es el aceite"

Preparar un buen plato de arroz es una de las tareas diarias a las que se enfrenta Fede Pian en su restaurante en El Campello. Por su trayectoria, en la que se ha responsabilizado de la cocina de uno de los restaurantes con Estrella Michelin de la provincia de Alicante, tiene claro cómo hacer que quede perfecto: "El truco es el aceite".

Antes de detallarlo, Pian puntualiza que no se olvida de una de las bases cuando se habla de este asunto: "Es muy, muy importante el caldo. Eso es vital porque si no hay un buen caldo, no sale un buen arroz".

Si esa preparación es clave, el cocinero no duda en compartir el que considera "el punto más, lo que te da el secreto de esto es el porcentaje de aceite que le pones al arroz".

¿Y eso cómo se aplica? Como detalla, "tiene que haber entre un quince y un veinte % de aceite en la paella". Ahí puntualiza que cuando habla de ello se refiere a "aceite o grasa, que también el caldo lleva algo de grasa".

Si el cálculo de porcentajes pudiera echar para atrás a alguien, Pian lo simplifica aterrizándolo a la medición de cantidades: "Si son cien gramos de arroz, tiene que haber unos veinte mililitros de aceite". "Después de tantos experimentos, yo creo que es el porcentaje ideal", recalca.

¿Qué se consigue con ello? Eso, como responde con entusiasmo el responsable de El Gato Blanco, "hace que el arroz te quede suelto, que el arroz te quede lo justo doradito, que no se pase, que no te quede pegajoso".

El chef destaca la importancia de utilizar correctamente estas medidas porque "con más aceite queda el fondo aceitoso, que a veces sacas el arroz y te queda esa capita que es desagradable". Mientras que si utilizas "menos te queda el típico arroz blanco pegado, enganchado".

Este es solo uno de los consejos que el chef decide compartir también a través de su primer taller de arroz que imparte este viernes con todo el aforo cubierto.

En el proyecto gastronómico de El Gato Blanco el arroz se ha mantenido siempre como uno de los platos principales de su oferta diaria de menú cerrado que actualiza casi cada día, según lo que compra en la vecina lonja de El Campello.

El éxito de este primer taller, impulsado precisamente por los clientes más fieles de su local en primera línea de playa de El Campello, le animan a pensar en más talleres en el futuro para disfrutar al momento unos arroces tras haber recibido las ideas de cómo cocinarlos.