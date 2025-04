De esta escuela salen los restaurantes Michelin que hacen de Alicante una de las provincias más premiadas

En la provincia de Alicante se come muy bien. Y así lo reconocen las exigentes guías gastronómicas, como la Michelin, que la sitúa entre las cinco mejores de España. Un salto cualitativo en el que la escuela de los Centros de Turismo en la Comunitat Valenciana tiene mucho que ver.

De ella han salido los nombres que han ganado Estrellas y Recomendados en las guías. Un listado del que sobresalen chefs como Kiko Moya, por L'Escaleta de Cocentaina, y Luis Valls, por El Poblet en Valencia, ambos con dos Estrellas Michelin.

En él también aparecen Rafa Soler, en el restaurante Audrey's de Calp, y Joaquín Baeza con Baeza y Rufete en Alicante, que lucen la Estrella Michelin y que pasaron por las aulas del CDT de Alicante, como Moya.

Israel Martínez, director general de Turismo de la Generalitat, desgrana esos nombres y destaca que el objetivo de esta red de centros "es poner en valor la gastronomía de la Comunitat Valenciana". A lo que suma que, "sobre todo, también trabajamos en ayudar al sector a encontrar esa mano de obra para trabajar en la hostelería".

Y hay muchos, como prueba el número de inscritos en el actual curso. "Tenemos 8 633 alumnos en toda la Comunitat Valenciana y aparte hay 2 296 que están en cursos en línea", detalla.

El éxito de estos títulos de Formación Profesional lo sitúa en el diálogo constante: "Planificamos los cursos con los consejos asesores, que están integrados por profesionales del sector y el tejido asociativo".

El mejor ejemplo es que chefs también premiados en las guías Repsol y Michelin ejercen de profesores para los estudiantes que aspiran a tener su restaurante o trabajar en los grandes locales. Ahí Martínez nombra a Pablo Montoro de Espacio Montoro en Alicante, Vicente Patiño de Saiti en Valencia o Dani Frías de La Ereta.

"Llevamos una propuesta de lo que el sector demanda", reitera el director general. E incide en que "aquí a la hora de hacer formación también se cuenta con los profesionales del sector".

Martínez pone en Dénia la mirada para ilustrar lo específico de la oferta y cómo se ajusta al lema de Actitud Mediterránea de Turisme. "Este trimestre vamos a hacer cursos de Cocina Estrella, selección de producto, de catas de producto local, cursos indicados a la sostenibilidad económica, social y medioambiental", avanza.

"Están trabajando mucho nuestro propio producto y se está sirviendo de la cocina tradicional valenciana para conseguir modernizarla a través de ese cariño y de esa innovación", resume.

El planteamiento abarca no solo el interés por la cocina de proximidad como elemento de sostenibilidad, también lo es como factor de diferenciación. Si "el 35 % de los turistas internacionales consideran la gastronomía como un motivo importante de viaje" apostar por la cercanía implica ofrecer lo que otros destinos no pueden: "Hacer esas versiones de ese producto tradicional pero innovado con ese cariño que es la actitud mediterránea".

Cuando los premiados cocineros hablan de los cultivos cercanos o de productos como la gamba roja de Dénia no es baladí: "Al final lo que transmites al turista cuando viene es que estás abordando la Comunitat Valenciana y si no tienes una actitud mediterránea muy marcada, no sientes ese amor por el producto".