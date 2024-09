El alicantino que logró ser el mejor pastelero del mundo revive la peor tarta de chocolate que probó

El mejor pastelero del mundo recibe el homenaje de su tierra y da nombre al concurso que elegirá la mejor tarta de chocolate del planeta. Así llega Paco Torreblanca a Alicante Gastronómica para reunirse con los mayores cocineros. Un honor que no le impide recordar el fiasco que se encontró como jurado en Madrid Fusión.

"Es un honor y una satisfacción organizar un concurso al que deciden ponerle mi nombre", cuenta días antes de que se decida la tarta ganadora. Con él consigue otro objetivo, "que vengan los mejores profesionales del mundo".

Jordi Roca, Albert Adrià, Oriol Balaguer o Iginio Massari son solo cuatro de los grandes que acuden a su llamada y apoyarán este viernes a las 17 horas la primera edición de este concurso. "Y eso es bueno para Alicante, para la feria, para todos", remarca el de Villena.

Si la cita de este viernes servirá para encontrar lo mejor de lo mejor, Torreblanca no olvida tampoco la vez que se encontró con lo peor. Y es que cuando se enfrenta a esta pregunta le viene rápidamente a la cabeza lo que le presentaron en Madrid Fusión en 2022.

En esa edición de la feria culinaria era miembro del jurado que debía decidir entre diez concursantes quién había presentado la mejor tarta de chocolate de España. "Desechamos todas, dejamos el premio desierto", recuerda.

"No mereció ninguna ser ganadora ni vencedora", recalca. ¿Qué se habían encontrado para otorgar una decisión tan rotunda? "Tartas que estaban puestas en las bandejas y se estaban deshaciendo como si fueran medio líquido", responde.

"Parecían tierra"

Si esa descripción no fuera lo suficientemente gráfica, Torreblanca lamenta que "algunas parecían tierra, un chocolate muy denso, que se deshacía en la boca como si fuera tierra", por lo que "técnicamente estaban muy mal casi todas".

Para aplacar la dureza de una decisión así y "para que no hubiera dudas, hicimos a todos los concursantes probar las tartas que habían hecho, cada uno la suya. Y en muchos casos reconocieron que sí, no mereció ninguna ser ganadora ni vencedora".

Aquello no tenía solución, así que "lo tuvimos que dejar desierto". Un resultado por el que "recibimos muchas críticas, pero pensamos: si damos un premio y luego dicen que este jurado ha dado un premio a esta tarta, quedamos como unos tontos".

Una experiencia así curte, por lo que para elegir desde Alicante Gastronómica a la mejor tarta de chocolate del mundo se ha preparado bien: "Pondré todo el interés en que en los juicios de los jueces no aparezca ninguna cosa extraña, pero no me cabe la duda que los jurados que tenemos son de un nivel que están en la Copa del Mundo".