El desabastecimiento de ginebra en la noche alicantina, cuestión de marcas

Sí, el desabastecimiento en ciertas marcas de alcohol "es real desde hace un mes". Así coinciden las patronales del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana en retratar una situación que, de momento, no les preocupa. ¿Por qué? A falta de Seagram's, se tira de otras propuestas.

"No te vas del local porque no tengan una marca", aseguran. Y más cuando acaban de organizar una semana dedicada a explorar las posibilidades de la coctelería. ¿Qué ocurre entonces? "Si pido una marca como Seagram’s que ha tenido mucha rotura, pues Larios. Y si se acaba, iría a la de Alcoy".

La principal perjudicada es la mencionada compañía británica. Distribuida por Pernod Ricard, es la que ha sufrido más rotura de existencias, como explica Lalo Díez. El presidente de la coordinadora empresarial del ocio y la hostelería en la Comunidad Valenciana cuenta que "desde hace más de tres semanas hay marcas que no tienen producto suficiente para abastecer a los pedidos de los locales".

El problema que sufre esta distribuidora, "sin capacidad de abastecer el mercado", ha animado la competencia. Mario Puche, joven empresario de Alroa, lo ve claro: "Hace que salgan más competidores". ¿Y cuál sale ganando? En su caso, otra de las distribuidoras que le provee, Diageo, le contaba que se ha multiplicado por tres el consumo de Tanqueray.

Juego de marcas

"Un gin-tonic con lo que quieras ya no lo pide nadie", cuenta Javier Galdeano, ". El presidente de la asociación de locales de restauración y ocio de Alicante lo atribuye al factor precio "porque la diferencia puede ser una crujida". "La gente te pide la marca que quiere, van con ella. Y no puedes decir que vas a marcas locales", explica. Solo ve esa opción "para un apaño, no te soluciona la papeleta".

"De momento, lo que está haciendo la gente es suplir", tercia Díez. Y eso en los locales es una forma ya asumida de negocio. "En una barra trabajas por líneas, puedes tener cuatro marcas como, por ejemplo, Seagram’s, Beefeater, Tanqueray y Larios. Si pides una marca y no tienes, vendes de las otras tres".

Eso es lo que pasa ahora mismo. "Si en Navidad no tenemos lineal suficiente, será un problema". Antes de que eso llegue a suceder, lo importante es seguir manteniendo el negocio activo en estos dos meses después de las recientes restricciones sufridas a causa de la pandemia. "Si no tengo un producto, vendo de otro, sigo tirando copas. De momento, no me quedo sin ginebra; me quedo sin una o dos marcas".

Relevo complicado

Si marcas extranjeras que tienen suministros, como Tanqueray, están aprovechando el hueco que deja Seagram's, más complicado lo tienen las nacionales o locales. "Las marcas que están en el mercado están muy implantadas", apunta Díez. "Puedo comprar ginebra, whisky o ron nacional de hace tiempo, pero si el cliente te pide y sacas una botella que no conoce, no me dejan ponerla".

Incluso en un contexto de escasez de un determinado producto la fidelidad complica la entrada a los que no estaban ya establecidos en el imaginario del consumidor. "Es muy difícil posicionar en la copa una marca que no sea conocida", considera Díez. "Ese es el problema que tienen las marcas locales, porque te peleas con multinacionales como Seagram’s, Beefeater o Larios, que invierten en campañas brutales".

El pragmatismo impera en el planteamiento del corto y medio plazo. "Si el mercado internacional falla; se va al mercado nacional, que lo hay", afirma el presidente de CEOH-CV. "El desabastecimiento está en dos o tres marcas, muy solucionable. Y mi misión será vender una u otra, tengo un porfolio para que no digan que seas cutre". Y aunque haya visto campañas de producto nacional apostando precisamente por el consumo en origen, recuerda que el problema está centrado en la ginebra, no en el whisky.

El escenario sigue siendo optimista, como el que describía esta semana Galdeano, en el que se prevé quedar muy cerca de recuperar los niveles prepandemia este diciembre. Por ello Díez se muestra confiado. "Lo que he comprobado es que si hay buen ambiente, gente y música, la gente no se va del local mientras tengas productos similares que pongas sobre la mesa".

