La aldea de 600 habitantes donde comer morcilla a reventar: "Un sabor de pueblo para repetir"

Entre montañas, bancales y carreteras sinuosas se esconde Tárbena, un pequeño municipio de la Marina Baixa que conserva el ritmo pausado de los pueblos de interior, uno de los múltiples tesoros que esconde la provincia de Alicante.

Con alrededor de 600 habitantes, esta localidad alicantina se ha convertido en una parada cada vez más buscada por quienes quieren disfrutar de la naturaleza y sentarse a la mesa para probar una cocina casera, abundante y ligada a la tradición.

Lejos del bullicio de la costa, Tárbena ofrece una escapada en la que el paisaje y la gastronomía comparten protagonismo. Sus calles estrechas, sus casas tradicionales y las vistas hacia las sierras del entorno convierten el paseo por el casco urbano en el aperitivo perfecto antes de sentarse a comer.

Pero si hay algo que atrae a muchos visitantes hasta este pueblo es su cocina de siempre. Los embutidos artesanales, entre ellos la morcilla, ocupan un lugar destacado en las mesas de los restaurantes y bares de la localidad. “Un sabor de pueblo para repetir, sin duda volveremos”, resume una de las opiniones de quienes han descubierto esta propuesta gastronómica.

Recetas con historia

La gastronomía de Tárbena está marcada por los productos de proximidad y por la influencia de los pobladores mallorquines que llegaron a la zona después de la expulsión de los moriscos. Esa herencia todavía se percibe en algunas recetas, en los sabores y en la elaboración de embutidos como la sobrasada, uno de los productos más conocidos del municipio.

En los establecimientos de la localidad es habitual encontrar platos de cocina tradicional y raciones generosas. La sobrasada con miel, acompañada de otros embutidos, puede formar parte de un almuerzo o de una comida basada en productos sencillos, pero preparados sin artificios. El resultado es una propuesta pensada para quienes buscan comer como en casa y recuperar sabores que cada vez resultan más difíciles de encontrar.

A la mesa también llegan platos como el arroz con judías, la olleta de blat, las cocas, las fassedures de dacsa o la coca amb tomaca. La oferta se completa con dulces tradicionales, rollos de naranja, miel y aceite de oliva producido en el entorno.

Pueblo entre montañas

La visita a Tárbena no termina en el restaurante. El municipio se encuentra rodeado de montañas, barrancos y antiguos caminos rurales, con distintas rutas para recorrer a pie o en bicicleta. Desde algunos puntos del término se pueden contemplar tanto el paisaje de la Marina Baixa como zonas del litoral alicantino.

El entorno permite combinar una comida contundente con una jornada al aire libre. Los senderos atraviesan pinares, campos de almendros, olivos y algarrobos, además de antiguas terrazas de cultivo que recuerdan la importancia de la agricultura en la historia local. También existen opciones para los aficionados a la escalada y a otros deportes de naturaleza.

Su ubicación, a menos de una hora de algunos de los principales núcleos turísticos de la Costa Blanca, convierte a Tárbena en una alternativa para quienes buscan alejarse de las zonas más concurridas sin renunciar a una buena mesa.

La huella mallorquina

La identidad de Tárbena se entiende también a través de su historia. La repoblación con habitantes procedentes de Mallorca dejó una huella que todavía se conserva en las costumbres, las palabras y la cocina. La sobrasada es uno de los ejemplos más reconocibles de esa herencia, aunque no el único.

Las fiestas y celebraciones locales mantienen parte de esta personalidad propia. Entre ellas destaca Sa Festa des Parlar de Sa, una cita vinculada a las raíces mallorquinas del municipio. La localidad también organiza celebraciones gastronómicas y artesanales en las que los productos tradicionales vuelven a ocupar el centro de la escena.

Comer sin prisas

Tárbena es uno de esos destinos que funcionan mejor cuando se visitan sin reloj. El plan puede comenzar con un paseo por sus calles y continuar con una ruta por la montaña antes de sentarse a la mesa.

Allí, la sobrasada, los embutidos y los platos de cuchara recuerdan que la cocina de pueblo sigue siendo uno de los principales atractivos del interior de Alicante.