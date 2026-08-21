El mercadillo ambulante nocturno ideal para visitar cada domingo: artesanías, comida local y música

En Alicante, las escapadas más allá de la costa brillan por su abundancia.

Cada domingo de verano, cuando el calor empieza a dar una tregua, Jesús Pobre se convierte en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la artesanía, la gastronomía y la cultura local.

En este pequeño núcleo de población de Dénia, en Alicante, se celebra el Mercat del Riurau, uno de los mercados con más encanto de la provincia.

Entre puestos de productores, artesanos y creadores locales, este mercadillo invita a descubrir otra forma de comprar y de relacionarse con el territorio.

Sus visitantes pueden conocer el origen de los productos, conversar con quienes los elaboran y acercarse a las historias que hay detrás de cada pieza, alimento o creación.

Artesanía y productos de cercanía

El Mercat del Riurau es mucho más que un espacio comercial. Cada domingo reúne a personas que apuestan por el trabajo artesanal, la producción local y el consumo responsable.

Los puestos ofrecen una amplia variedad de propuestas, desde objetos hechos a mano hasta productos gastronómicos elaborados en la Marina Alta.

Recorrer el mercado permite descubrir productos de proximidad y valorar el esfuerzo de pequeños productores y creadores. También es una oportunidad para apoyar la economía local y mantener vivas algunas de las tradiciones y costumbres que forman parte de la identidad de la comarca.

La visita puede comenzar a media tarde, cuando los puestos empiezan a cobrar vida y el ambiente se vuelve especialmente agradable. Además de realizar algunas compras, los asistentes pueden aprovechar para conocer Jesús Pobre y su patrimonio, estrechamente ligado a la arquitectura tradicional de la zona y a la presencia de los antiguos riuraus.

Vermú, cocas y arroces al horno

La gastronomía ocupa un lugar destacado en la experiencia. Quienes se acerquen al mercado pueden sentarse a disfrutar de un vermú o de un vino de producción local mientras prueban algunas de las especialidades más sabrosas de la cocina de la Marina Alta.

Entre las propuestas que se pueden degustar se encuentran las tradicionales cocas y los arroces al horno, platos que conectan directamente con la cocina casera y con los sabores de siempre. La oferta convierte el paseo por los puestos en un plan perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia.

A medida que avanza la tarde, la música en directo contribuye a crear una atmósfera relajada y festiva. Las actuaciones acompañan las compras y la degustación, y hacen que la visita se prolongue hasta bien entrada la noche.

Una cita con la cultura local

El Mercat del Riurau ofrece una manera diferente de acercarse a la cultura de Jesús Pobre. No se trata únicamente de acudir a un mercadillo, sino de descubrir las personas, los productos y las historias que forman parte del paisaje social y económico de la comarca.

En un momento en el que cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de consumir de forma responsable, este mercado reivindica el valor de lo cercano. Comprar a productores locales, elegir artículos artesanales y conocer el origen de lo que consumimos son pequeños gestos que ayudan a fortalecer el territorio.

Por todo ello, el Mercat del Riurau se presenta como una de esas visitas imprescindibles del verano en Alicante. Una propuesta que combina compras, gastronomía, música y tradición en un entorno con personalidad propia.