El mercadillo medieval ideal para visitar del 18 al 20 de septiembre: gastronomía típica, artesanía y actividades gratuitas

Crevillente recupera durante el próximo fin de semana el ambiente de la Edad Media con un Mercado Medieval que se celebra del viernes 18 al domingo 20 de septiembre en el entorno de la Plaza de la Constitución.

La propuesta reúne puestos de artesanía, gastronomía y alimentación junto a espectáculos, música, animación y actividades pensadas especialmente para disfrutar en familia.

Con la llegada de septiembre apetece recuperar los planes al aire libre y aprovechar las últimas semanas del verano para hacer una escapada. Y si hay una propuesta que permite combinar gastronomía, compras y entretenimiento, esa es la de los mercados medievales, que durante estas fechas llenan de ambiente las calles de numerosos municipios.

Además, septiembre es un mes especialmente ligado a las fiestas de Moros y Cristianos en muchos pueblos de la provincia de Alicante. Estas celebraciones suelen incorporar actividades paralelas y, en algunos casos, mercados medievales que completan la programación festiva.

Es el caso de Crevillente, que prepara tres jornadas de propuestas en pleno centro del municipio.

Artesanía y gastronomía

El Mercado Medieval de Crevillent contará con una amplia variedad de puestos comerciales y gastronómicos. Los visitantes podrán encontrar productos artesanales como piezas de talla, pulseras y bisutería, además de diferentes propuestas de alimentación.

La gastronomía tendrá también un papel destacado, con tabernas en las que se ofrecerán carnes asadas y puestos con quesos, embutidos, encurtidos, garrapiñados, productos de panadería y repostería, dulces y libros.

La inauguración oficial será el viernes 18 de septiembre a las 18:30 horas, aunque el mercado abrirá sus puertas desde las 18:00 horas. Esa tarde habrá personajes medievales, bufonía, animación musical y espectáculos como 'Las llamas de Oriente'.

El sábado 19, la actividad comenzará a las 11:00 horas con música en las calles, personajes y animación itinerante. Por la tarde continuarán las propuestas con la bienvenida al Marqués, ritmos medievales, juglares y una actuación de trapecio y fuego a las 21:30 horas.

Actividades para toda la familia

El domingo 20 de septiembre el mercado volverá a abrir a las 11:00 horas. Durante la mañana habrá música, personajes y animación, además de un espectáculo de trapecio y fuego. Por la tarde se sucederán los juglares, un show de circo y un pasacalles de despedida a las 21:30 horas.

Más allá de las actividades programadas a determinadas horas, durante las tres jornadas habrá propuestas de forma continua. Entre ellas se incluyen exposiciones temáticas, cuentacuentos, juegos infantiles, una atracción medieval, circo y humor, además de pasacalles y animación itinerante.

El viernes 18 de septiembre permanecerá abierto de 18:00 a 22:30 horas. El sábado 19, el horario será de 11:00 a 22:30 horas, mientras que el domingo 20 podrá visitarse de 11:00 a 22:00 horas.

La organización corre a cargo de la empresa La Fragua de Vulcano y la actividad se enmarca en las Fiestas patronales y de Moros y Cristianos de Crevillente. Una opción para acercarse a la localidad y disfrutar de un plan diferente durante este fin de semana de septiembre.