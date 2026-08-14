Ya es oficial: estos son los supermercados de Alicante que abren en festivo el sábado 15 de agosto

El puente de agosto llega a Alicante con una de las jornadas de mayor movimiento comercial y turístico del verano. Este sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, residentes y visitantes podrán acudir a buena parte de las grandes superficies de la ciudad.

La apertura de los comercios durante este festivo está relacionada con la condición de Alicante como Zona de Gran Afluencia Turística. La ciudad cuenta con libertad de horarios comerciales durante un amplio periodo del año, especialmente relevante durante los meses de verano, cuando la población aumenta por la llegada de turistas extranjeros y nacionales y las compras se disparan.

Los grandes almacenes de El Corte Inglés en Alicante (tanto el edificio de la avenida Maisonnave como el de Federico Soto) se benefician de esta libertad de horarios de la campaña estival y este sábado 15 de agosto abrirán sus puertas en su horario habitual completo: de 10:00 a 22:00 horas.

Mercadona mantiene activo su plan de verano en la provincia de Alicante, adaptando los horarios de sus establecimientos en las zonas de mayor afluencia turística. Durante todos los domingos de agosto, las tiendas seleccionadas abrirán sus puertas en un horario especial de 9:00 a 15:00 horas.

Estos mismos centros prestarán servicio el próximo sábado 15 de agosto, festivo por la Virgen de la Asunción. En esta jornada, el horario será el habitual de todo el día. A

Los clientes que quieran acudir a Plaza Mar 2 también encontrarán abiertas las tiendas del centro comercial. Los establecimientos funcionarán de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el hipermercado Alcampo abrirá de 9:00 a 22:00 horas. La zona de restauración ampliará su actividad hasta las 23:30 horas.

Carrefour también mantendrá abiertos durante la jornada festiva algunos de sus principales establecimientos en Alicante y su entorno. Entre ellos se encuentran los hipermercados de San Juan y Puerta de Alicante, que funcionarán de 9:00 a 22:00 horas. En el caso de los supermercados Carrefour Market y Express, los horarios pueden variar en función del establecimiento, por lo que conviene consultar previamente cada tienda.

Lidl, por su parte, mantendrá abiertas sus tiendas de la capital alicantina de 9:00 a 22:00 horas.

Así, la cadena de supermercados Consum abrirá sus puertas el 15 de agosto casi en la totalidad de sus establecimientos, aunque la mayoría lo hará en horario reducido. Con la excepción de sus tiendas ubicadas en Elche, que permanecerán cerradas.