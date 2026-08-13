Así se vivió el eclipse desde el Centro de Experiencias de Tabarca: "Al final se aclaró, dejando un bonito atardecer"

El eclipse solar que este miércoles despertó la expectación en toda España también dejó una sensación agridulce en Tabarca. El cielo se cubrió de nubes justo en el momento álgido del fenómeno y el grupo de jóvenes que se había desplazado hasta la isla para observarlo no pudo contemplarlo como esperaba.

Sin embargo, el tiempo terminó dando una tregua. "Al final se aclaró, dejando un bonito atardecer", explica Jorge Rodríguez Esteve, responsable de ESATUR, según cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante.

La experiencia permitió así cerrar la jornada con unas vistas privilegiadas desde la isla, aunque el momento más esperado quedó oculto por las nubes. Una situación similar se vivió en distintos puntos de Alicante, donde numerosas personas habían elegido localizaciones de la costa para seguir el eclipse y se encontraron con un cielo cubierto cuando alcanzaba su máximo.

El Centro de Educación Ambiental y Albergue de la Isla de Nueva Tabarca (CEAM Tabarca) se había convertido en uno de los puntos preparados para vivir el fenómeno astronómico. Un grupo de diez jóvenes de entre 15 y 16 años llegó a la isla para combinar la observación del eclipse con actividades de naturaleza.

La ubicación del centro, en la zona suroeste de Tabarca y orientada hacia el atardecer, ofrecía unas condiciones especialmente favorables para contemplar el fenómeno. Sin embargo, la meteorología terminó condicionando la experiencia.

En el momento de mayor interés, el cielo permaneció cubierto y el eclipse no pudo verse desde el centro. La decepción también se extendió por otros puntos de la provincia, donde la aparición de las nubes frustró las expectativas de quienes habían preparado la tarde para observar el fenómeno.

Un atardecer como recompensa

Aunque el eclipse quedó parcialmente oculto, las condiciones mejoraron posteriormente. Las nubes comenzaron a despejarse y permitieron que el grupo pudiera disfrutar finalmente de un atardecer desde Tabarca.

"Al final se aclaró, dejando un bonito atardecer", señala Rodríguez Esteve. El cambio en el cielo permitió cerrar la experiencia con una imagen diferente a la esperada, pero igualmente especial desde este enclave del litoral alicantino.

La jornada continuó además durante la noche con la observación del cielo. Según explica el responsable de ESATUR, el grupo pudo ver "alguna estrella fugaz" antes de finalizar su estancia en la isla.

El grupo de jóvenes, dirigido por Jorge Rodríguez. Cedida

Regreso a Alicante

Los diez jóvenes permanecieron alojados en el centro hasta este jueves por la mañana, después de completar una estancia que había comenzado el martes por la tarde.

Durante su visita realizaron actividades de naturaleza y snorkel y participaron en la experiencia astronómica prevista con motivo del eclipse. Finalmente, el grupo ha abandonado Tabarca este jueves por la mañana y ya se encuentra de regreso hacia Alicante.

La isla registró además una afluencia de visitantes moderada durante la tarde del eclipse. "Había gente, pero no demasiada", explica Rodríguez Esteve sobre la presencia de público en Tabarca durante el fenómeno.

Así, el eclipse dejó en la isla una experiencia marcada por las nubes en el momento decisivo, pero también por un despeje posterior que permitió disfrutar del atardecer y completar la noche bajo el cielo de Tabarca.