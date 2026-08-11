Llega a Action la caja de almacenaje más barata del verano: 5,95 euros, 42 litros y en varios colores

El verano es una época especialmente adecuada para poner orden en casa.

El cambio de armario, la ropa de playa, los juguetes de los niños o los accesorios de terraza pueden acabar ocupando demasiado espacio.

Para facilitar esta tarea, Action dispone de una caja de almacenaje de la marca Heidrun que destaca por su capacidad y por un precio de solo 5,95 euros.

El producto ofrece un espacio interior de 42 litros y tiene unas dimensiones de 49 x 36 x 35 centímetros.

Está fabricado en plástico y cuenta con una tapa con cierre de clip, un sistema pensado para mantener el contenido protegido y evitar que la caja se abra durante su manipulación.

Además, incorpora dos asas que permiten trasladarla con mayor comodidad.

Ropa, juguetes y objetos

La caja de almacenaje Heidrun puede utilizarse para guardar prendas de otras temporadas, mantas, toallas, juguetes, zapatos o pequeños accesorios del hogar. Al no disponer de compartimentos interiores, ofrece un único espacio amplio que permite aprovechar mejor su capacidad.

Su formato también resulta práctico para colocarla en armarios, trasteros, altillos o debajo de algunos muebles. No obstante, sus medidas hacen recomendable comprobar previamente el espacio disponible antes de comprarla, especialmente si se pretende almacenarla en una estantería.

Disponible en varios colores

Una de las características de este modelo es que se comercializa en diferentes colores. Según la información disponible de Action, los clientes pueden encontrarla en tonos como gris, negro, azul y verde, aunque la disponibilidad puede variar en función de la tienda y de las existencias.

El modelo consultado aparece identificado con el número de artículo 2535481. La ficha oficial señala que la caja no es plegable, no cuenta con laterales abatibles y tampoco está subdividida, por lo que su diseño apuesta por la sencillez y por un uso directo.

Cuánto cuesta

El precio habitual de la caja de almacenaje Heidrun es de 6,95 euros, pero Action la ofrece actualmente por 5,95 euros, lo que supone un descuento aproximado del 14%. La promoción está sujeta a disponibilidad y puede cambiar según la tienda o la fecha de consulta.

Por este motivo, quienes estén interesados en hacerse con una de estas cajas deberán consultar la disponibilidad en su establecimiento Action más cercano. La cadena recuerda habitualmente que no todos los productos están disponibles al mismo tiempo en todas sus tiendas.

La caja de 42 litros forma parte de la gama de soluciones de almacenaje de Action, donde también se ofrece una versión de mayor tamaño, con 60 litros de capacidad, pensada para guardar objetos más voluminosos como abrigos, mantas o ropa de cama.