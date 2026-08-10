El Reggaetón Millennial Fest cierra con éxito su edición en Alicante y anuncia cuándo salen las entradas para 2027

El Reggaetón Millennial Fest cierra su segunda edición en San Juan de Alicante con un balance que confirma el crecimiento del festival, que ha reunido a miles de asistentes durante más de 20 horas de música y ha duplicado la dimensión alcanzada en su primera convocatoria. La cita, que ha contado con más de 25 artistas, ya tiene puesta la mirada en 2027.

La organización prepara así la tercera edición del festival, que volverá a celebrarse en San Juan de Alicante los días 6 y 7 de agosto de 2027. Y lo hace después de una convocatoria marcada por el éxito de público, el buen ambiente y un impacto económico superior a los cuatro millones de euros.

Las entradas para la edición de 2027 saldrán a la venta este miércoles, 12 de agosto, una información que el organizador del Reggaetón Millennial Fest, Carlos Heredia, confirma en exclusiva a EL ESPAÑOL de Alicante.

Entradas a la venta 2027

La elevada demanda de los asistentes, que ya preguntan por la próxima edición a través de los canales habilitados por el festival, ha llevado a la organización a adelantar la comercialización de las localidades.

La respuesta de los asistentes es, según el organizador, especialmente positiva. Tanto es así que la organización ya prepara la venta de entradas para la tercera edición, que arranca este miércoles de agosto.

El festival volverá además a celebrarse en San Juan de Alicante. Heredia confirma que la intención es mantener la ubicación actual y seguir creciendo en el mismo espacio, que todavía permite ampliar la capacidad.

"Afianzar el el solar, este espacio", es uno de los objetivos que marca el organizador para las próximas ediciones. La organización considera que el recinto tiene margen para incorporar alrededor de 3.000 personas más.

Un público entregado

El balance artístico de esta segunda edición es especialmente positivo para Heredia. Tito El Bambino, Gente de Zona y Alexis y Fido han protagonizado algunos de los momentos más destacados de un festival que busca recuperar las canciones que marcaron la época dorada del reggaeton.

"La reacción del público es que ha sido una pasada", explica Heredia al referirse a la conexión entre los artistas y los asistentes. La programación de los horarios permite que el público llegue a cada actuación conociendo buena parte de las canciones, lo que, a su juicio, genera un ambiente "magnífico".

Tito El Bambino protagoniza además uno de los momentos más espontáneos al bajar del escenario para acercarse al público. Gente de Zona también consigue una gran respuesta durante su actuación, mientras que Alexis y Fido ponen el broche a una de las jornadas con sus principales éxitos.

El festival ha contado con más de 25 artistas y una producción audiovisual de gran formato, con pantallas, iluminación y efectos láser inspirados en la estética de los años dorados del género.

Más de 400 profesionales

El resultado que disfruta el público tiene detrás un dispositivo de más de 400 profesionales implicados en la producción, organización y desarrollo del evento.

Montaje, producción técnica, sonido, iluminación, seguridad, accesos, atención al público, restauración y coordinación son algunas de las áreas que trabajan durante semanas para hacer posible la cita.

Precisamente, Heredia recuerda que el trabajo no termina cuando finaliza el último concierto. Durante la entrevista, mientras se desarrolla el desmontaje del recinto, explica que esta es una de las partes más complicadas del evento.

Buena coordinación

La organización también hace un balance positivo de la coordinación con el Ayuntamiento de San Juan de Alicante, la Policía Local, la Guardia Civil, alcaldía y la concejalía de Seguridad.

Heredia asegura que recibe numerosos mensajes positivos por parte de los responsables implicados y destaca especialmente la ausencia de incidentes importantes durante el desarrollo del festival.

De hecho, explica que la incidencia comunicada por la Policía Local se limita a un pequeño roce entre vehículos.

La organización también presta especial atención a los aparcamientos de una zona comercial próxima, donde se coordina con eldirector de operaciones del centro, para evitar molestias. Según Heredia, finalmente no se registra ningún incidente.

El propio equipo del festival se encarga además de la limpieza de estos espacios. "La idea es tener un proyecto a largo plazo aquí, entonces queremos que nuestros vecinos estén contentos", explica.

Implicar al comercio local

La relación con el entorno se extiende a los vecinos de las viviendas próximas al recinto. Heredia señala que mantienen un contacto constante con ellos y que, aunque puntualmente reciben alguna queja por el volumen de la música, el balance general es positivo.

El organizador explica que, de las aproximadamente ocho viviendas censadas en la zona, llegan a acudir 18 personas al festival y que algunos residentes incluso se ponen en contacto con él para felicitarle por el desarrollo del evento.

La organización también trabaja junto a la Concejalía de Comercio y la Asociación de Comerciantes de San Juan para trasladar parte de la actividad a los negocios del municipio. Los asistentes pueden presentar su entrada en establecimientos asociados y acceder a descuentos y promociones.

La llegada de visitantes supone además un impacto directo para el sector turístico. Heredia estima que "tenemos como un 35% de gente de fuera de de la provincia" y confirma que las plazas hoteleras del municipio se agotan por completo durante el festival.

Más de cuatro millones de euros

La organización cifra en más de cuatro millones de euros el impacto económico generado por esta segunda edición, con repercusión en sectores como la hostelería, la restauración, el alojamiento, el transporte y otros servicios.

El festival busca así consolidarse como algo más que una cita musical y convertirse en un evento capaz de atraer visitantes y generar actividad económica en San Juan de Alicante.

Heredia considera que el apoyo institucional y el trabajo conjunto con los diferentes agentes del municipio son fundamentales para conseguirlo. En este sentido, defiende que el Reggaetón Millennial Fest puede contribuir a situar a San Juan en el mapa de los grandes eventos musicales del verano.

Después de dos ediciones, la organización ya tiene claro que quiere seguir creciendo en el municipio. Y, mientras el recinto termina de desmontarse, el festival comienza ya a preparar su tercera edición: las entradas para el Reggaetón Millennial Fest 2027 salen a la venta este miércoles y la cita será los días 6 y 7 de agosto.

El balance de esta segunda edición, resume Heredia, es "un éxito para nosotros, para el municipio".