Elda rinde homenaje a Pedrito Rico con la inauguración de su escultura conmemorativa en la Plaza Mayor

Elda ha rendido este jueves un emotivo y merecido homenaje a Pedrito Rico, uno de sus artistas más internacionales, con el descubrimiento de una escultura en la Plaza Mayor.

El acto, presidido por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha contado con una significación muy especial gracias a la presencia de los familiares directos del artista, entre quienes se encontraban su hermana, Soledad Rico, y sus sobrinos Alejandro, Carlos y Luis.

El acto ha comenzado con la actuación de la cantante eldense Alba Ed-Dounia, quien ha interpretado uno de los temas más populares de Pedrito Rico: 'La nave del olvido'.

A continuación, se ha procedido al emocionante descubrimiento de la escultura, obra del artista eldense Carlos Martínez y realizada en bronce. La escultura inmortaliza la figura del recordado cantante y actor, icono cultural y referente de la música española.

El turno de intervenciones ha comenzado con unas palabras del creador de la obra, quien ha detallado el proceso de elaboración de la escultura. A continuación ha intervenido Alejandro González, uno de los sobrinos de Pedrito Rico presentes en el acto, cerrando el turno de palabra el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

El regidor eldense ha destacado la importancia y trascendencia del cantante eldense, “un artista que con su voz hizo historia. Por más años que pasen, su voz no deja de resonar en la memoria de un pueblo. Elda se rinde ante el arte de uno de sus hijos más universales, más queridos y más geniales.

Quiero agradecer el esfuerzo de la familia de Pedrito Rico para estar siempre dispuestos con generosidad en todos los reconocimientos”.

Rubén Alfaro, que ha destacado el excelente trabajo de Carlos Martínez, ha recordado que la escultura se sitúa “a unos pasos de la calle que la ciudad le dedicó como homenaje póstumo en 1988 y a escasos metros de la carnicería de sus padres, en la que hoy es calle Barberán y Collar. Fue allí, siendo un niño, donde empezó todo”.

“Pedrito Rico llevó el nombre de Elda por todo el mundo”, ha continuado el alcalde, recordando que “jamás soltó las manos de sus raíces. Hoy, al descubrir esta estatua que mantendrá vivo su recuerdo para siempre, todos pagamos la deuda que teníamos con Pedrito Rico”.

Para cerrar el acto, y tras la fotografía oficial junto a la escultura, Alba Ed-Dounia ha interpretado la canción ‘Yo soy de Elda, señores’, uno de los temas más populares del artista que durante décadas fue conocido como ‘El Ángel de España’.