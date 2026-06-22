El municipio donde comer el mejor marisco alicantino en verano: una costa de ensueño con restaurantes de alto renombre

El mejor marisco definitivamente se puede degustar en la provincia de Alicante, y en particular en Dénia, municipio conocido por su gamba roja.

Dénia no es solo un destino de sol y playa. Esta localidad alicantina, situada entre el Mediterráneo y el imponente macizo del Montgó, se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de la Comunidad Valenciana, especialmente cuando llega el verano y el producto del mar alcanza su máximo esplendor.

Hablar de Dénia es hablar de marisco fresco, de lonjas que marcan el ritmo diario y de una tradición culinaria profundamente ligada a la identidad local. Aquí, la gamba roja es todo un símbolo. Capturada en aguas profundas y servida con una sencillez que roza lo ceremonial, se convierte en una experiencia gastronómica que trasciende lo meramente culinario y enamora a cualquiera con su sabor intenso.

El puerto de Dénia, uno de los más activos de la provincia, es el punto de partida de esta cultura del producto. Cada tarde, la subasta de pescado marca la calidad que, pocas horas después, llega a las mesas de algunos de los restaurantes más reconocidos del panorama nacional. No es casualidad que la ciudad ostente el distintivo de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

Entre sus calles y su frente marítimo conviven propuestas que van desde chiringuitos con encanto hasta restaurantes de alta cocina donde el marisco es el auténtico protagonista. Nombres propios de la gastronomía española han encontrado en Dénia el escenario perfecto para reinterpretar la tradición sin perder el respeto por el origen.

Pero más allá de la mesa, el municipio ofrece una costa que parece diseñada para el verano. Más de 20 kilómetros de litoral alternan playas de arena fina con calas rocosas de aguas cristalinas, como Les Marines o Les Rotes, donde el paisaje se funde con el aroma salino que impregna toda la experiencia.

Ese equilibrio entre paisaje, producto y saber hacer convierte a Dénia en mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde el verano se saborea, donde cada plato cuenta una historia y donde el mar, siempre presente, dicta el carácter de una cocina que ha sabido posicionarse entre las mejores del Mediterráneo.

En un contexto donde cada vez más viajeros buscan autenticidad, Dénia responde ofrece calidad, tradición y una conexión directa con el entorno. Un municipio donde comer marisco no es solo una opción, sino casi una obligación para entender su esencia.