Confirmado: abre el mejor mercadillo del verano con puestos de alimentos y artesanía únicos

Ahora que ya ha llegado el calor, es fácil caer en el plan de ir a la playa y no moverse en todo el día. Sin embargo, Alicante ofrece mucho más que su costa, y prueba de ello son sus múltiples planes de todo tipo que se pueden disfrutar durante todo el verano.

En este sentido, el mercadillo de verano de Urbanova volverá a ponerse en marcha el próximo 18 de junio, incorporando nuevos puestos de alimentación, textil y productos artesanales durante toda la temporada estival.

La concejala de Mercados, Lidia López, ha subrayado el éxito de esta iniciativa, destacando que “la afluencia de visitantes y el volumen de ventas han sido muy positivos”, motivo por el que el mercado regresa un año más, funcionando en horario de tarde entre junio y septiembre.

El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado la apertura del mercadillo estival de Urbanova el jueves 18 de junio. El evento se celebrará cada jueves, de 16:00 a 23:00 horas, hasta el 17 de septiembre. En total, se han autorizado 26 puestos de alimentación y textil, que se ubicarán en la calle Músico José Mira Figueroa, en el tramo comprendido entre la carretera del Saladar y la calle Profesor Rafael Casasemper.

La organización corre a cargo de la Asociación Provincial Autónoma de Vendedores en Mercados, que impulsa esta propuesta por tercer año consecutivo tras la buena acogida vecinal. Durante cuatro meses, residentes y visitantes podrán disfrutar de este espacio comercial cada semana.

Según ha explicado Lidia López, la iniciativa ha sido especialmente bien recibida en Urbanova, una zona con alta presencia turística en verano. “Tanto vecinos como comerciantes quedaron muy satisfechos en ediciones anteriores, lo que ha motivado su continuidad. Este mercadillo facilita el acceso a productos básicos sin necesidad de desplazarse a otras zonas de la ciudad”, ha señalado.

Además de reforzar la oferta comercial, el mercadillo aporta valor a esta área costera, caracterizada por su elevada ocupación en los meses de verano, ofreciendo productos de alimentación de proximidad y artículos de artesanía.

La edil también ha puesto en valor el papel de los mercados no sedentarios, resaltando que “ofrecen productos de kilómetro cero y de gran calidad, lo que impulsa a los ciudadanos a realizar sus compras habituales en ellos”. Asimismo, ha destacado el crecimiento progresivo del número de visitantes, atraídos tanto por la calidad de los productos como por la atención cercana de los vendedores.