Este es el municipio con la vivienda más barata de Alicante: un pueblo medieval con las mejores fiestas de España

No es Biar, el precioso pueblo medieval de Alicante que deberías conocer esta primavera: esconde un tesoro

Mientras el precio de la vivienda sigue marcando máximos históricos en buena parte de la provincia de Alicante, Villena se mantiene como una de las grandes excepciones del mercado inmobiliario alicantino.

Comprar una casa en esta ciudad del Alto Vinalopó cuesta de media 700 euros por metro cuadrado, una cifra que contrasta con los 2.811 euros por metro cuadrado que ya alcanza la capital provincial, según datos de Idealista.

Esto convierte a Villena en un oasis inmobiliario dentro de una provincia cada vez más tensionada y donde Alicante capital ha registrado un incremento anual del 11,5 % y ha alcanzado en mayo de 2026 su máximo histórico.

Municipios turísticos como Moraira, Jávea o Benissa han superado incluso la barrera de los 3.700 y 4.500 euros por metro cuadrado impulsados por la demanda nacional e internacional, convirtiéndose en los más exclusivos del territorio.

Frente a esa escalada, Villena mantiene unos precios que recuerdan a otra época y que aún quedan lejos de los 916 euros por metro cuadrado que registró en 2010, su máximo histórico.

Actualmente, los 700 euros por metro cuadrado suponen un valor un 23,6 % inferior a aquel récord. Se trata de una situación opuesta a la que viven numerosos municipios alicantinos, sobre todo aquellos cercanos a la costa, donde los precios ya han superado los máximos históricos o se encuentran muy cerca de hacerlo.

Con 700 euros por metro cuadrado, una vivienda de 100 metros puede adquirirse por unos 70.000 euros, una cantidad prácticamente inalcanzable en las principales zonas costeras de la provincia.

Una ciudad histórica

La situación de Villena responde a varios factores. A diferencia de las localidades costeras, la ciudad no se encuentra sometida a la fuerte presión de la vivienda vacacional ni a la compra de inmuebles por parte de extranjeros, dos fenómenos que han transformado el mercado inmobiliario de amplias zonas de la provincia.

Sin embargo, la localidad cuenta con importantes atractivos que la convierten en una de las ciudades con mayor patrimonio histórico del interior alicantino. Su símbolo más reconocible es el Castillo de la Atalaya, una fortaleza de origen almohade que domina la ciudad desde el siglo XII.

A ello se suman enclaves como el casco histórico, la Iglesia de Santiago Apóstol, el Museo de Villena (MUVI), donde se conserva el célebre Tesoro de Villena, considerado uno de los hallazgos de orfebrería más importantes de Europa, o el yacimiento prehistórico de Cabezo Redondo. Así, cuenta con la fiesta de Moros y Cristianos más multitudinaria de toda España.