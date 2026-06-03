Esta es la playa de Alicante que lleva 40 años con bandera azul: tan solo 7 han conseguido esta hazaña en el mundo

La playa de San Juan de Alicante es un destino único en cualquier época del año. Ayuntamiento de Alicante

La playa de San Juan ha vuelto a hacer historia. El arenal alicantino se mantiene como una de las únicas siete playas del mundo que han conservado de forma ininterrumpida la bandera azul durante los 40 años de existencia de este distintivo internacional que reconoce la calidad ambiental, la seguridad y los servicios.

La bandera azul es una certificación que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en más de 50 países.

Para obtenerla, las playas deben cumplir exigentes criterios relacionados con la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad de los bañistas y los servicios ofrecidos. La singularidad de San Juan radica en que ha mantenido este reconocimiento sin interrupciones desde que comenzaron a otorgarse las primeras banderas azules en 1987.

De las siete playas del mundo que han logrado esta continuidad durante cuatro décadas, tres se encuentran en la provincia de Alicante.

Junto a San Juan figuran también la playa de Carrer la Mar, en El Campello, y La Fossa, en Calpe. El listado se completa con El Carregador, en Alcalà de Xivert; Sant Antoni, en Cullera; la playa Nord, en Gandía; y Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña).

Además de estas playas, dos instalaciones náuticas alicantinas también han mantenido la bandera azul durante los 40 años de historia del distintivo: el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico de Calpe.

Cuatro banderas azules en Alicante

La ciudad de Alicante ha revalidado este año las cuatro banderas azules obtenidas en 2025 para las playas de San Juan, El Postiguet, Urbanova y Tabarca.

La playa de la Albufereta no concurrió a la convocatoria tras registrar valores anómalos en algunos parámetros de calidad del agua durante una de las mediciones realizadas el pasado verano. A nivel provincial, Alicante vuelve a situarse como el territorio con más banderas azules de la Comunitat Valenciana.

En total, la provincia suma 76 de las 120 concedidas en la autonomía, que continúa liderando el ranking nacional de estos distintivos de calidad.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, participó este lunes en el acto de izado de la bandera azul en la playa de San Juan, donde destacó que "nuestras playas están entre las mejores del mundo" y apeló a seguir protegiendo uno de los principales patrimonios naturales de la ciudad.

"Podemos estar muy orgullosos de estos 40 años de apuesta por nuestras playas y nuestro entorno natural", señaló Barcala, quien ha vinculado este reconocimiento a las políticas municipales de conservación ambiental y mejora de los espacios litorales.