El pueblo ideal para una escapada: piscinas naturales, castillo del siglo XII y rutas en entorno protegido

Quienes buscan una escapada diferente este verano en la provincia de Alicante encuentran en el interior un refugio perfecto entre naturaleza, historia y tranquilidad. Alejado de las playas masificadas, este rincón combina piscinas naturales de agua cristalina, rutas senderistas y un castillo medieval que domina el paisaje desde lo alto de la montaña.

El interior alicantino guarda algunos de los paisajes más sorprendentes de la provincia. Entre montañas, embalses y pequeños pueblos con siglos de historia, cada vez son más quienes optan por cambiar la arena y el chiringuito por rutas entre pozas, cascadas y barrancos.

Además, las temperaturas más suaves de estas zonas convierten al verano en uno de los mejores momentos para descubrir localidades con encanto como Planes.

Situado en la comarca de El Comtat, Planes es uno de esos municipios donde basta caminar por sus calles para viajar al pasado. Así lo destaca Turismo de la Comunidad Valenciana, que define este destino como un lugar donde "podrás viajar en el tiempo y disfrutar de su cultura, su gastronomía y su gente".

Uno de los grandes símbolos de la localidad es el Castillo de Planes, una fortaleza situada en la parte más alta del municipio, a unos 472 metros de altitud. Desde allí se obtienen vistas privilegiadas al embalse de Beniarrés, el valle y la Sierra de Almudaina, en una imagen donde las propias casas parecen integrarse en la muralla.

Sus orígenes se remontan al siglo XII, en época islámica, aunque posteriormente fue modificado durante la etapa cristiana.

Según recoge Turismo de la Comunidad Valenciana, el castillo servía para controlar la zona de paso del río Serpis y también como refugio y defensa de los habitantes.

En la actualidad todavía se conserva parte de su estructura defensiva, especialmente la entrada principal con dos torres y un portal de arco de medio punto.

Historia, patrimonio y leyendas

El recorrido por Planes también permite descubrir otros enclaves históricos como la Iglesia de Santa María, considerada la más antigua del municipio. Su nave de la Eucaristía data del siglo XIV y el templo conserva elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial.

Otro de los puntos destacados es el Acueducto y Font Nova, una antigua red hidráulica construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV para aprovechar el agua de diferentes balsas de la zona.

El recorrido por el municipio también deja espacio para las leyendas, especialmente con las conocidas Cruces de Término, colocadas antiguamente en los cruces de caminos para, según la tradición popular, proteger a los vecinos de los demonios.

Planes, Alicante.

El Barranco de la Encantada

Más allá de su patrimonio histórico, Planes también destaca por su entorno natural. Uno de los lugares más visitados es el Barranco de la Encantada, una ruta circular de 12 kilómetros que atraviesa pozas, gargantas y pequeñas cascadas de agua cristalina.

Este paraje se ha convertido en uno de los grandes atractivos del interior de Alicante para quienes buscan refrescarse en plena naturaleza.

Además, la tradición popular añade todavía más misterio al lugar con la leyenda de un tesoro escondido que, según cuentan, aparece cada cien años para quien logre encontrarlo.