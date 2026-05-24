El pueblo de España perfecto para nadar entre yacimientos: los mejores baños romanos con 2.000 años de antigüedad

Llega el calor poco a poco, y con él, las ganas de meternos al agua del Mediterráneo también van in crescendo. En la costa de Alicante hay un lugar donde el mar convive con la historia de una forma casi irrepetible. Hablamos de los Baños de la Reina, en El Campello, uno de los enclaves arqueológicos más curiosos y fotogénicos del Mediterráneo.

Allí, entre rocas y agua salada, todavía se conservan unas estructuras romanas de casi 2.000 años de antigüedad que han convertido este rincón en una visita imprescindible.

Aunque su nombre suena a leyenda, su origen es mucho más antiguo y práctico. En época romana, este espacio formaba parte de una explotación vinculada al mar, probablemente relacionada con viveros de peces y zonas de trabajo costero. Con el paso de los siglos, el conjunto fue adquiriendo un aura casi mítica, reforzada por la tradición popular que habla de una reina mora que se bañaba allí en privado.

Hoy, los Baños de la Reina fascinan precisamente por esa mezcla de arqueología, paisaje y leyenda. Y se trata de mucho más que un yacimiento, pues es un lugar en el que se puede caminar junto a restos romanos, mirar al Mediterráneo y sentir que el tiempo ha pasado de una manera extraña, pero no del todo. Esa convivencia entre pasado y presente es lo que lo hace tan especial.

Además, su buen estado de conservación sorprende a primera vista. La roca, la protección patrimonial y los trabajos de estudio y preservación han permitido que muchas de sus estructuras sigan siendo visibles hoy. Eso convierte al enclave en un testimonio excepcional de cómo vivían y aprovechaban la costa las civilizaciones antiguas.

Por todo ello, El Campello no es solo un destino de playa. Es también un lugar donde se puede nadar cerca de la historia, literalmente, en uno de los escenarios romanos más singulares de España. Y quizá por eso los Baños de la Reina siguen despertando tanta curiosidad porque pocas veces un yacimiento consigue ser, al mismo tiempo, tan antiguo, tan bello y tan cercano.