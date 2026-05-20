Aqualandia abre temporada este sábado 23 con más de 20 atracciones

El parque acuático Aqualandia de Benidorm abrirá de nuevo sus puertas el próximo sábado 23 de mayo con una nueva temporada marcada por la adrenalina, las atracciones familiares y las novedades para el público infantil.

Ubicado junto al entorno natural de Parque Natural de la Serra Gelada, el recinto afronta el verano con más de una veintena de atracciones acuáticas pensadas para todas las edades, consolidándose un año más como uno de los grandes referentes del ocio en la Costa Blanca.

Entre las propuestas más emblemáticas del parque continúan clásicos como Los Rápidos o Pistas Blandas, presentes desde los inicios de Aqualandia y convertidos ya en parte de la memoria de varias generaciones de visitantes.

A ellas se suman algunas de las atracciones más espectaculares incorporadas en los últimos años, como Verti-Go, considerado uno de los complejos de toboganes más altos del mundo en su categoría, o Cyclón, que mantiene el récord de la montaña rusa acuática más larga de Europa.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, el parque mantiene una oferta orientada tanto a quienes buscan emociones fuertes como a quienes prefieren disfrutar de una jornada relajada en familia o con amigos. Los más pequeños volverán a contar con espacios adaptados específicamente para ellos, como Adventureland o Jungle Kids, la zona inaugurada la pasada temporada dentro del área de La Laguna.

Este espacio reúne seis toboganes de distintas alturas e intensidades diseñados para el público infantil. Desde la dirección del parque destacan que el objetivo sigue siendo "ofrecer una experiencia completa para todos los públicos, combinando diversión, seguridad y un entorno único". Las entradas para la nueva temporada ya están disponibles a través de la página web oficial de Aqualandia.

Llega el calor del verano y con él las ganas de deslizarte por toboganes infinitos, flotar sin rumbo en aguas tranquilas o lanzarte a la aventura desde alturas imposibles.

En la provincia de Alicante, podrás disfrutar de esta experiencia en muchos sitios, pero uno de ellos te ofrecerá una experiencia realmente inolvidable.

Situado en Benidorm, Aqualandia no solo presume de ser el más grande de Alicante, con sus imponentes 150.000 m², sino también de ofrecer una experiencia que combina adrenalina, relax y diversión para todas las edades.

Un clásico del verano

Inaugurado en 1985, Aqualandia fue pionero en su momento y hoy sigue siendo una referencia en el turismo familiar y de ocio en la Comunidad Valenciana.

Y es que a lo largo de los años, el parque se ha ido renovando sin perder su esencia. Rodeado de un entorno natural con vegetación mediterránea, el parque está pensado para pasar el día entero, sin prisas y con muchas ganas de mojarse.