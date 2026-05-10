La playa de Alicante con la Bandera Azul más antigua: 2.900 metros de arena dorada, juegos infantiles y chiringuitos

La Playa de San Juan, en Alicante, vuelve a situarse entre las más reconocidas de España al conservar un año más la Bandera Azul, un distintivo que mantiene de forma ininterrumpida desde 1987.

Sus casi tres kilómetros de arena fina y dorada, su amplia oferta deportiva y de ocio y sus servicios la convierten en uno de los arenales más emblemáticos de la provincia.

El programa Bandera Azul, impulsado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), alcanza este 2026 su 40 edición consecutiva.

España vuelve a liderar el ranking mundial con 677 playas galardonadas, además de 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas distinguidas.

Dentro de ese listado, la Playa de San Juan ocupa un lugar destacado. Solo siete playas españolas conservan la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987 y una de ellas es la de Sant Joan, en Alicante.

Comparte este reconocimiento histórico con arenales como La Fossa de Calpe, El Carregador de Alcalà de Xivert o Carrer la Mar de El Campello.

Playas con Bandera 2026

La ciudad de Alicante vuelve a revalidar este reconocimiento internacional en varios de sus arenales más conocidos. En concreto, las playas del Postiguet, Saladar-Urbanova, Sant Joan y Tabarca han obtenido la Bandera Azul en 2026.

Este distintivo valora aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y los servicios que ofrecen las playas a los usuarios durante la temporada de baño.

Playa de San Juan

La Playa de San Juan se extiende desde el término de El Campello hasta el Cabo de la Huerta y destaca por sus 2.900 metros de longitud y sus amplias zonas de arena dorada.

Además de ser una de las playas más concurridas del verano en Alicante, cuenta con numerosos espacios dedicados al deporte y al ocio familiar.

Según recoge Turismo de Alicante, el arenal dispone de canchas de vóley playa, mini porterías de fútbol, aparatos biosaludables y zonas habilitadas para actividades náuticas como el windsurf o paddle surf.

A ello se suman juegos infantiles sostenibles, áreas de calistenia y alquiler de material náutico sin motor.

Durante la temporada estival, los chiringuitos a pie de playa se convierten en otro de sus grandes atractivos, especialmente junto a la Avenida de Niza, donde se concentran bares y restaurantes con vistas al Mediterráneo.

La playa también se encuentra junto al campo de golf Alicante Golf y dispone de numerosos servicios para los bañistas, como hamacas, sombrillas, aseos públicos, primeros auxilios y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

La Playa de San Juan cuenta con buenas conexiones tanto en transporte público como en vehículo privado.

Se puede acceder mediante las líneas 3, 4 y 5 del TRAM de Alicante, además de varias líneas de autobús urbano como la 21 y la 22, incluidas sus rutas nocturnas.

El acceso principal por carretera se realiza a través de la Avenida de Niza, uno de los paseos marítimos más conocidos de Alicante.