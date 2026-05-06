El pueblo de Alicante con más banderas azules en sus playas: con 16 km de costa y un Conjunto Histórico Artístico

El municipio de Orihuela se consolida como el gran protagonista del litoral alicantino al encabezar el número de Banderas Azules en sus playas.

Con 16 kilómetros de costa, la localidad combina la calidad de sus aguas con un entorno que suma valor patrimonial, urbano y natural, reforzando su posición como uno de los destinos más completos del sur de la provincia.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el programa Bandera Azul, que en su edición de 2026 confirma el liderazgo mundial de España en materia de playas certificadas.

Un estándar que no solo mide la calidad del agua, sino también la gestión ambiental, la seguridad y los servicios ofrecidos a los visitantes.

Bandera Azul 2026

El programa Bandera Azul cumple cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, con presencia en 51 países y más de 5.000 enclaves reconocidos en todo el mundo.

En esta edición, España vuelve a situarse a la cabeza con un total de 794 distintivos, de los cuales 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.

El dato confirma la hegemonía española, que concentra aproximadamente el 15% de todas las playas con Bandera Azul del planeta. Además, 14 arenales del país reciben el reconocimiento por primera vez, mientras que otros mantienen una trayectoria de excelencia continuada desde 1987, como ocurre con la playa de Sant Joan en Alicante.

Alicante, epicentro de playas

La provincia de Alicante vuelve a ser una de las grandes referencias del litoral mediterráneo, con decenas de playas galardonadas que se reparten entre municipios turísticos de primer nivel.

Desde Benidorm hasta Dénia, pasando por Calp, Altea o Santa Pola, el mapa de Banderas Azules dibuja una costa altamente reconocida por su calidad ambiental.

En este contexto, Orihuela destaca no solo por la cantidad de playas certificadas, sino también por la diversidad de sus arenales, que abarcan desde zonas familiares hasta calas más recogidas.

Espacios como Calas de Aguamarina, Barranco Rubio, Cabo Roig -La Caleta, Cala Capitán, Cala Cerrada, Cala Estaca, Campoamor-La Glea, La Zenia-Cala Bosque, Mil Palmeras, Punta Prima, consolidan su atractivo turístico durante todo el año, especialmente en temporada alta.

El conjunto sitúa al municipio como uno de los referentes del sur de la Comunitat Valenciana en materia de turismo de sol y playa, con una oferta que combina servicios, accesibilidad y un entorno natural bien conservado.

Conoce Orihuela

Más allá de su litoral, Orihuela ofrece una de las ofertas patrimoniales más ricas de la provincia. Turisme de la Comunitat Valenciana define el municipio como "un destino lleno de historia y tradición y monumentos que te impactarán", una descripción que encaja con su impresionante conjunto histórico-artístico.

El recorrido por la ciudad incluye espacios emblemáticos como el Convento de Santo Domingo, el Palacio Episcopal o la Catedral del Salvador y Santa María, donde conviven estilos góticos, renacentistas y barrocos.

A ello se suma el Castillo-Alcazaba, situado en lo alto del monte San Miguel, que domina visualmente todo el entorno.

La experiencia se completa con museos, iglesias y rincones de gran valor cultural, como la Casa Museo de Miguel Hernández o el Palmeral de San Antón. Un itinerario que conecta directamente con la identidad literaria y artística del municipio, y que refuerza su atractivo más allá del turismo de costa.

En el mismo territorio, el visitante puede pasar del patrimonio al mar, con playas reconocidas internacionalmente y espacios naturales que completan una escapada versátil. Eso sí, te tocará coger el coche un buen rato, ya que del centro a la costa hay más de 30 km de distancia.