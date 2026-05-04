Ya es oficial: Educación establece el calendario de admisión para el curso 2026-2027 en las escuelas de idiomas

Unos estudiantes, en una imagen de Shutterstock.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana da un paso más en la digitalización del sistema educativo con la publicación de la nueva resolución que regula la admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para el próximo curso.

Por primera vez, todo el proceso se gestiona de forma completamente telemática, una medida que también se extiende a los cursos complementarios, hasta ahora fuera de este sistema.

El acceso a estas enseñanzas mantiene los requisitos habituales.

El alumnado que quiera matricularse por primera vez deberá tener al menos 16 años, -o cumplirlos durante el año de inicio-, mientras que los estudiantes a partir de 14 años podrán inscribirse siempre que opten por un idioma distinto al que cursan como primera lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El asistente telemático para la convocatoria ordinaria estará disponible desde las 12.00 horas del 18 de junio hasta el 3 de julio de 2026.

Los solicitantes podrán elegir hasta cincuenta combinaciones horarias y un máximo de tres idiomas en los cursos curriculares -o de cuatro idiomas en los cursos complementarios-; con la posibilidad de seleccionar varias escuelas y varias modalidades (ordinario, intensivo, semipresencial, a distancia).

Una vez adjudicadas las vacantes el 10 de julio, el alumnado deberá formalizar la matrícula y abonar las tasas del 10 al 24 de julio.

La omisión de este trámite implicará la renuncia a la plaza escolar adjudicada, que volverá a ofrecerse en el siguiente periodo.

Convocatoria extraordinaria

Para quienes no obtengan plaza en junio, se abrirá una convocatoria extraordinaria del 4 al 10 de septiembre de 2026 en el asistente telemático.

Los resultados de esta segunda adjudicación de vacantes se darán a conocer oficialmente el día 14 de septiembre.

El personal docente en activo que desee participar en el programa PIALP deberá realizar su solicitud previa en OVIDOC del 25 al 29 de mayo.

Estos alumnos podrán cursar inglés, francés y valenciano sin tener que abonar las tasas de matrícula, apertura, ni tarjeta de identidad del alumno.

Las personas que acrediten un dominio suficiente de un idioma pueden realizar un test de clasificación para acceder directamente al curso y nivel que les corresponda.

La inscripción para estos test debe formalizarse en la EOI correspondiente siguiendo su calendario y procedimiento propio.

Finalmente, el periodo de últimas vacantes se abrirá tras finalizar la matrícula ordinaria y se mantendrá abierto hasta el 31 de enero de 2027.

Cada escuela oficial publicará en su página web la información específica sobre las plazas disponibles en esta fase.