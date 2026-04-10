El pueblo declarado Conjunto Histórico: conserva un castillo del siglo XI y casas colgadas sobre la montaña

El interior de la provincia de Alicante esconde uno de los pueblos más singulares de España, Castell de Guadalest, reconocido como Conjunto Histórico Artístico por su impresionante patrimonio, donde un castillo del siglo XI corona la montaña y las casas parecen suspendidas sobre la roca.

La primavera se presenta como el momento perfecto para descubrir estos rincones. Las temperaturas suaves, lejos del calor intenso del verano, invitan a recorrer senderos y calles con calma, mientras la afluencia turística todavía no alcanza su punto álgido. Es, en definitiva, la estación ideal para disfrutar del interior alicantino sin prisas.

En este contexto, una escapada imprescindible es Guadalest. Este pequeño municipio de la Marina Baixa, rodeado por las sierras de Aitana, Serrella y Aixortà, se ha consolidado como uno de los destinos más visitados de la provincia pese a contar con apenas unos cientos de habitantes.

Tal y como destaca Turismo de la Comunitat Valenciana, Guadalest es "uno de esos lugares que se quedan para siempre en tu memoria".

Su perfil lo dice todo, desde un casco antiguo de origen musulmán situado sobre una peña abrupta, dividido entre la zona fortificada en lo alto y el arrabal en el valle.

El visitante accede a este conjunto histórico atravesando la roca y se encuentra con un entramado de calles estrechas donde aún se conservan tramos de muralla del siglo XVI. En este entorno se alzan edificios como la casa señorial, el ayuntamiento o la iglesia parroquial.

Su castillo

En lo más alto se sitúan los restos del Castillo de San José, una fortaleza de origen árabe construida en el siglo XI. Este enclave estratégico, levantado sobre una roca vertical, fue clave en el control del territorio.

Aunque hoy solo se conservan parte de sus estructuras, tras haber sufrido dos terremotos y una voladura, sigue siendo uno de los grandes atractivos del municipio. Su ubicación ofrece además unas vistas privilegiadas de todo el valle.

Cultura, naturaleza y vistas

La visita se completa con espacios como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, o el Museo Etnológico. Guadalest también sorprende con curiosas colecciones de miniaturas y propuestas culturales que enriquecen la experiencia.

Más allá del casco urbano, el entorno natural cobra protagonismo. El embalse de Guadalest permite disfrutar de rutas a pie rodeadas de un paisaje de gran belleza, convirtiéndose en el complemento perfecto para una escapada. Además, Castell de Guadalest forma parte de la lista oficial de la Asociación los Pueblos Más Bonitos de España.

El embalse de Guadalest Shutterstock

Además de Guadalest, la zona ofrece otras escapadas que completan una jornada perfecta por el interior de la Marina Baixa.

Muy cerca se encuentran localidades como Polop de la Marina, conocida por sus fuentes y su casco antiguo con vistas, o Callosa d’en Sarrià, puerta de acceso a parajes naturales tan espectaculares como las Fuentes del Algar.

También merece una visita Altea, con su inconfundible perfil blanco junto al mar, o incluso Benidorm, para quienes buscan combinar interior y costa en una misma escapada. Un abanico de opciones que convierte esta zona en un destino redondo para cualquier época del año.