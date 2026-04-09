Mike y Carlos, los alicantinos detrás de SpainSays: "Convertimos lo cotidiano en algo que millones reconocen"

Mike Gasch (28) y Carlos Heredia (30) encadenan proyectos y nuevos formatos que van más allá de las redes sociales, en un momento de máxima actividad para SpainSays, uno de los fenómenos digitales más relevantes del país. El crecimiento del proyecto les mantiene inmersos en colaboraciones con grandes marcas y en la exploración de nuevas vías creativas.

Lo que comenzó como un experimento sin una hoja de ruta clara desde Alicante ha terminado convirtiéndose en una comunidad cultural con una fuerte identidad propia, capaz de transformar expresiones cotidianas en un lenguaje compartido. "SpainSays es una comunidad cultural que habla como la gente", resumen, tras consolidar colaboraciones con grandes marcas.

Sin grandes inversiones iniciales, pero con una intuición muy afinada sobre cómo se expresa la calle, han demostrado que el talento no entiende de geografías ni de códigos postales. En una entrevista con EL ESPAÑOL de Alicante mandan un mensaje claro: "Desde aquí también se pueden crear grandes proyectos".

El origen de SpainSays se remonta al ocio nocturno de Alicante, donde ambos se conocen siendo prácticamente adolescentes. "Dos chavales de Alicante probando cosas en Instagram", recuerda Carlos. La pandemia, el aburrimiento y una simple videollamada hacen el resto.

"No había estrategia ni objetivo. Pero empezamos a ver que la gente se sentía muy identificada, que compartía los contenidos, y eso fue creciendo de forma totalmente orgánica", explica Mike.

El punto de inflexión llega cuando las grandes marcas llaman a su puerta. "Cuando ves que empresas importantes quieren trabajar contigo tal y como eres, sin cambiar tu esencia, ahí entiendes que esto va en serio", añaden.

Reconvertir lo cotidiano

La clave de su éxito no está en fórmulas mágicas, sino en algo mucho más simple, como observar, escuchar, apuntar y afinar.

El humor, eso sí, tiene límites muy claros. "Somos irónicos, pero no llegamos a ser ofensivos. Nosotros no ridiculizamos, representamos", subrayan.

El salto de miles a cientos de miles de seguidores obliga a profesionalizar el proyecto. Lo que antes era improvisación hoy es estructura, estrategia y equipo.

"Hay más exigencia interna y más control del contenido", explica Mike. Actualmente, cuentan con un equipo de apoyo y han creado la agencia Cuatro Pueblos para gestionar proyectos de mayor envergadura.

Aun así, el mayor reto sigue siendo el mismo: no perder la autenticidad. "Cuanto más grande te haces, más fácil es perder lo que te hizo crecer", advierten.

Orgullo alicantino

En un sector tradicionalmente centralizado, Mike y Carlos reivindican sus raíces. Alicante no es solo su base de operaciones, sino también un elemento clave de su identidad personal y creativa, hasta el punto de no plantearse trasladar el proyecto a la capital.

Al preguntarles por lo que más les conecta con su tierra, Mike destaca el clima y el carácter de la gente. "Alicante tiene algo que otros sitios no tienen", asegura, y subraya el "ambientazo" de alegría constante, los días de sol y unas calles siempre vivas, especialmente durante fiestas como las Hogueras.

Para el creativo, lo más especial de la ciudad son, sin duda, "los propios alicantinos".

Carlos, por su parte, confiesa que su lugar favorito es La Almadraba. Lo que más valora de Alicante es que, pese a ser una ciudad muy volcada al turismo, conserva una identidad muy marcada y rincones donde todavía se respira tranquilidad.

Ese arraigo es tan fuerte que reconoce la emoción que siente cada vez que regresa de Madrid por trabajo: al divisar el castillo en el horizonte, tiene la sensación de que todo encaja, porque, como él mismo resume, "como en casa no se está en ningún sitio".

Un paso más allá

El futuro de SpainSays pasa por ir más allá de las pantallas. Su siguiente gran paso es Son de Spain, un festival que celebrará su primera edición el 3 de octubre de 2026 en Madrid.

"Es una evolución natural. SpainSays es cultura digital, pero queríamos llevarlo al mundo real", explican.

La ambición no se queda ahí. Mike imagina una marca capaz de diversificarse en sectores inesperados: desde una academia para enseñar español hasta abrir un bar con gastronomía típica.

Porque, si algo tienen claro, es que esto no va solo de viralidad. Va de construir cultura de España. Y hacerlo, además, desde la millor terreta del món.

"Nuestro valor está en convertir algo cotidiano en algo que millones de personas reconocen como suyo", concluyen los creadores de contenido.