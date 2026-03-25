El Muelle Live se consolida en Alicante con La Fúmiga y un fin de semana lleno de música y ocio para toda la familia

El Muelle Live se afianza en el Puerto de Alicante como uno de los grandes focos de ocio de la ciudad. Su nueva temporada apuesta por una fórmula que combina conciertos en directo, oferta gastronómica y propuestas al aire libre pensadas para todos los públicos.

El recinto encara ahora una semana clave tras el buen arranque de programación, que ha registrado una notable respuesta del público. La música vuelve a situarse en el centro de una agenda que busca consolidar este espacio como referencia cultural.

El plato fuerte llegará este viernes 27 de marzo con la actuación de La Fúmiga, que aterriza en Alicante con “L’últim abraç”, su gira de despedida. La banda valenciana, una de las más influyentes del panorama actual, cierra así una trayectoria de trece años marcada por más de 500 conciertos, dos discos de oro y millones de reproducciones en plataformas digitales.

El concierto está concebido como una experiencia única, con una escenografía diseñada especialmente para la ocasión, en un espectáculo que será tanto una celebración como un homenaje a la música popular valenciana: la que nace en la calle, en las charangas, las bandas y las sociedades musicales.

La jornada contará además con las actuaciones de Quinto (20:00h) y Sandra Monfort (21:00h), antes del concierto principal de La Fúmiga a las 22:30h. La apertura de puertas será a las 19:30h.

Este sábado 28 de marzo, el recinto volverá a llenarse de ambiente con Directos al Muelle, desde las 11:00h y con entrada libre. El espacio ofrecerá el concierto en directo de Sr. Bizarro, a las 12:30h, además de la zona gastro y market artesano.

Este domingo 29 de marzo llegará una nueva edición de El Muelle Family, la propuesta pensada para disfrutar en familia. Pequeños y mayores podrán participar en actividades y disfrutar de un completo programa que incluirá talleres creativos de 12:00h a 14:00h, como el taller 'Crea tu marioneta entre lobos y cerditos' y el taller taller 'Pinta tu ziggy', el concierto de KEENG (tributo a Queen) a las 13:30h, además de música, market temático y zona gastronómica en un entorno al aire libre.

Con esta programación, El Muelle Live reafirma su apuesta por ofrecer una agenda diversa y accesible, capaz de atraer a públicos de todas las edades y consolidarse como uno de los epicentros culturales de Alicante.

Próximas citas destacadas

La programación de El Muelle Live continuará en las próximas semanas con una amplia variedad de conciertos y eventos:

3 y 4 de abril: Festival Costa Sonora, festival de música urbana con artistas como Yung Beef, Kidd Keo, D. Valentino, La Pantera o Metrika.

11 de abril: Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda.

18 de abril: Fogueres Fest.

19 de abril: Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos y Singulares.

24 de abril: Concierto de Marta Santos.

25 de abril: Indie Day con Carlos Sadness y Niña Polaca.

26 de abril: Malinche Sinfónico, el espectáculo de Nacho Cano.

29 de mayo: Miguel Ríos en directo.

6 de junio: La Gossa Sorda.

13 de junio: La Reina del Flow en vivo.

Aquarela Music, ciclo de conciertos con las actuaciones el 2 de julio: Rosario; 3 de julio: Dj Symphonic; 4 de julio: Rosana; 6 de julio: Alan Parsons Live Project; 8 de julio: Yerai Cortés; 9 de julio: Pablo Alborán; 10 de julio: Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja; 11 de julio: Valeria Castro; 15 de julio: Anastacia; 16 de julio: God Save The Queen; 17 de julio: Gira OT 2025 y el 18 de julio: Luz Casal.

15 de agosto: Loquillo.

22 de agosto: Sergio Dalma.

11 de septiembre: Vanesa Martín.

26 de septiembre: Raphael.

Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial www.elmuellelive.com.